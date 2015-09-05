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    Гранквист: «Удача была не на нашей стороне»

    Защитник «Краснодара» и сборной Швеции Андреас Гранквист высказал мнение о причинах поражения своей команды в матче отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года против России.

    «Очень тяжелая игра, – подчеркнул Гранквист. – Мы знали, что российской команде необходимо побеждать, чтобы приблизиться к нам в таблице. В первом тайме мы не смогли показать хороший футбол. Россия много владела мячом и создавала моменты. Но после перерыва мы прибавили, начали давить, выигрывать борьбу и имели очень много хороших шансов. Голкипер соперников сотворил несколько потрясающих спасений. Удача не была на нашей стороне, и мы не смогли набрать хотя бы одно очко».

    Напомним, в итоге шведы уступили со счетом 0:1.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.09.2015 22:56
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