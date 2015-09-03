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    Первый канал и ВГТРК транслировали матч сборной России без контракта с УЕФА

    Первый канал и ВГТРК («Россия 1» и «Россия 2») транслировали матчи сборной России в отборочном турнире Евро-2016 в долг, не имея контракта с УЕФА. В стоимость контракта, исчисляемого десятками миллионов евро, входит не только квалификационный этап, но и финальный турнир Евро.

    Отмечается, что ситуация изменилась перед матчем Россия – Швеция, который 5 сентября должен транслировать Первый канал. В компании, представляющей интересы УЕФА, больше не захотели давать в долг, деньги за контракт нужны сейчас, иначе матч сборной России показан не будет, так как на него нет прав.

    Вчера поздно вечером стало известно, что российская сторона (кто именно ведет переговоры от нее, пока не ясно) действительно достигла устной договоренности с европейскими партнерами о показе всех матчей сборной России в отборе на Евро и в финальном турнире (если команда туда пробьется).

    Сегодня о заключении соглашения должно быть объявлено официально.

    Источник: «Советский спорт»

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    03.09.2015 11:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +244

      kara-mba 3 сентября 2015, 15:43

      Да, работнички-дармоеды, всё бы вам подлизывать, а договор подписать - моя хата с краю.

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 3 сентября 2015, 12:34

      Наворавали денег и забыли про этот должок,а теперь из своих то"честно заработанных" никто расплачиваться не хочет

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      Рейтинг: +22

      liverpool-today 3 сентября 2015, 11:29

      Новый канал открывают, пусть он и расплачивается. Ну и Мутко теперь должен мутить.

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