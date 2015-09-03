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    Гранквист опасается сборной России

    Защитник "Краснодара" и сборной Швеции Андреас Гранквист рассказал о своих ожиданиях от поединка против сборной России в рамках отборочного цикла к чемпионату Европы-2016.

    "Сборная России очень сложный соперник. Они будут оказывать на нас серьезное давление, в этом я не сомневаюсь. А в центральной зоне нам придется действовать максимально сконцентрировано. Считаю, что нам стоит сыграть по схеме 4-5-1. Против сильных сборных необходимо играть именно по такой тактике", - сказал 30-летний футболист.

    Источник: aftonbladet.se

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    03.09.2015 09:58
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