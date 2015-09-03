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    Старридж, скорее всего, пропустит встречу с «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий «Ливерпуля» Даниель Старридж, скорее всего, не успеет восстановиться от травмы бедра к матчу пятого тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится 12 сентября в Манчестере.

    Ливерпульцы рассчитывали, что их ведущий форвард, пропустивший старт сезона, успеет набрать форму к важной игре с «красными дьяволами». Однако Старридж пока не готов работать в общей группе. Если в конце этой недели врачи разрешат ему начать тренироваться без ограничений, то его возвращение на поле может состояться во второй половине сентября.

    Источник: Mirror.co.uk

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    03.09.2015 08:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +164

      Maga Ingush 3 сентября 2015, 17:03

      Как всегда травмирован.

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