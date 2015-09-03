Старридж, скорее всего, пропустит встречу с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Ливерпуля» Даниель Старридж, скорее всего, не успеет восстановиться от травмы бедра к матчу пятого тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится 12 сентября в Манчестере.



Ливерпульцы рассчитывали, что их ведущий форвард, пропустивший старт сезона, успеет набрать форму к важной игре с «красными дьяволами». Однако Старридж пока не готов работать в общей группе. Если в конце этой недели врачи разрешат ему начать тренироваться без ограничений, то его возвращение на поле может состояться во второй половине сентября.