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    Мартиаль: «Это нормально, что Руни не знает обо мне»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Мартиаль, перешедший из «Монако», дал свое первое интервью после трансфера. Мартиаль стал самым дорогим французским футболистом в истории, а его трансфер – самой дорогой продажей Лиги 1 за все время существования турнира.

    «Не знаю, действительно ли за меня заплатили 80 миллионов евро. Я не думаю о финансах. Эти вопросы клубы решают между собой, а я стараюсь не задумываться о таком. Конечно, такая сумма звучит внушительно, особенно если учитывать мой возраст. Но я постараюсь игнорировать все слухи и полностью отдаваться игре на футбольном поле», - прокомментировал Мартиаль.

    19-летнего форварда не смущает, что его партнер по атаке в «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни не знал о нем.

    «Это нормально, что Руни не знает обо мне. Я не так много играл в Лиге 1, и только сейчас получил вызов в сборную Франции. Он великий игрок, и с ним в команде я смогу прогрессировать быстрее».

    Кроме того, Мартиаль поведал о разговоре с главным тренером клуба Луи ван Гаалом.

    «Ван Гаал спросил, на какой позиции в атаке мне удобнее играть. Я сказал, что в центре, но он заявил, что будет пробовать ставить меня на разные позиции. Я полностью доверяю тренеру и постараюсь показывать свою лучшую игру в любом амплуа».

    Источник: Goal.com

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    02.09.2015 20:02
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +164

      Maga Ingush 3 сентября 2015, 17:10

      Щас ван гаал будет эксперементы с ним делать, От защитника до центр форварда будет использовать. Упрекая 80 милионами, иногда и домой приводить чтоб ща летьми глядел))))

      0
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      Рейтинг: +10

      aleksdirektor 2 сентября 2015, 21:33

      Футбольный мир сходит с ума!!! Или слишком хитрожопые агенты!

      0
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      Рейтинг: +30

      SekatoR 2 сентября 2015, 21:06

      Удачи парень, большие надежды на тебя получается, если такие деньги выложили

      1
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      Рейтинг: +25

      DarkJoy 2 сентября 2015, 20:49

      переплатили

      0
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