Венгер: «Количество игроков, которые могут усилить топ-клубы, невелико»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал трансфер нападающего Антони Мартиаля в «Манчестер Юнайтед»:

«Я слышал, что Мартиаль в прошлом сезоне забил 11 мячей. Это все, что нужно знать об этом переходе. Дело не в деньгах или желании инвестировать, а в том, что игроков, по-настоящему подходящих сильным клубам, совсем немного. Что касается меня, я доволен всеми своими инвестициями. Это и Санчес, и Озил, и Чех. В прошлом году мы приобрели Дебюши, и я также остался доволен".