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    Венгер: «Количество игроков, которые могут усилить топ-клубы, невелико»

    Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал трансфер нападающего Антони Мартиаля в «Манчестер Юнайтед»:

    «Я слышал, что Мартиаль в прошлом сезоне забил 11 мячей. Это все, что нужно знать об этом переходе. Дело не в деньгах или желании инвестировать, а в том, что игроков, по-настоящему подходящих сильным клубам, совсем немного. Что касается меня, я доволен всеми своими инвестициями. Это и Санчес, и Озил, и Чех. В прошлом году мы приобрели Дебюши, и я также остался доволен".

    Источник: Goal.com

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    02.09.2015 16:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +224

      Ele13 2 сентября 2015, 16:21

      Всё равно, стоило Арсеналу усилится нападающим. Да и конкуренция во многом усилилась, ведь лругие клубы классно поработали на трансферном рынке.

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