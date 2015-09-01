Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Первый канал покажет матч Россия - Швеция

    Первый канал в прямом эфире покажет матч отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2016 года между сборными России и Швеции. Об этом сообщил руководитель дирекции спортивного вещания Первого канала Николай Малышев.

    "Мы будем транслировать игру в прямом эфире", - сказал Малышев.

    Ранее стало известно, что УЕФА в связи с задолженностью лишил Первый канал и ВГТРК прав на трансляцию матчей отборочного турнира чемпионата Европы 2016 года.

    Матч Россия - Швеция пройдет 5 сентября в Москве на стадионе "Открытие-Арена".

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.09.2015 13:51
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +27

      Vecchia Signor 3 сентября 2015, 23:18

      ну и толку от победы, у шведов Лихтенштейн и Молдова и + 1 ОТ НАС БУДЕТ

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +767

      Petrak86 > Vecchia Signor 4 сентября 2015, 06:40

      а игру с австрийцами не считаем? Хоть и дома играют, но Австрия очень не уступчивая, о чем говорит ее текущее положение в группе. Теоретические шансы есть, если шведы сегодня проиграют, а с Австрией вничью сыграют. В этом сдучае все решится в матче с Черногорией. Про Молдову и Лихтенштейн молчу, если говорим про шансы попасть на евро - эти команды обыгрываем по умолчанию, иначе сразу Леню в отставку, основной состав сборной на пенсию, и дальше наигрывать молодежку на ЧМ-2018

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      alkoraider 1 сентября 2015, 21:29

      Суеверные могут футбол не смотреть, играют футболисты, а не комментаторы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 1 сентября 2015, 20:22

      Гусев не фартовый ,,,,нельзя его к микрафону допускать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      Ver 1 сентября 2015, 17:33

      И это радует, а насчёт комментаторов...так какая разница, музыку погромче, так чтоб собственного мата во время игры слышно не было и нормально...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      polakov1975 1 сентября 2015, 15:48

      Нужны ребята с НТВ плюс, все по полочкам разложат.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 1 сентября 2015, 15:30

      гусев будет коментировать- нашим ничего не светит. Примета 100%

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      Оззи 1 сентября 2015, 14:50

      Ура товарищи!!! )))))))))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +549

      CSKA №1 1 сентября 2015, 14:25

      Победы России !!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11