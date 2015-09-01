Первый канал покажет матч Россия - Швеция

Первый канал в прямом эфире покажет матч отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2016 года между сборными России и Швеции. Об этом сообщил руководитель дирекции спортивного вещания Первого канала Николай Малышев.

"Мы будем транслировать игру в прямом эфире", - сказал Малышев.

Ранее стало известно, что УЕФА в связи с задолженностью лишил Первый канал и ВГТРК прав на трансляцию матчей отборочного турнира чемпионата Европы 2016 года.

Матч Россия - Швеция пройдет 5 сентября в Москве на стадионе "Открытие-Арена".