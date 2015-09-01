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    Шнейдерлин: «Руни спрашивал меня о Мартиале»

    Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Морган Шнейдерлин прокомментировал возможный переход нападающего "Монако" Антони Мартиаля в стан "красных дьяволов".

    "Вчера ко мне приходил Уэйн Руни и расспрашивал о Мартиале, о котором прочитал в прессе. Я ответил, что Мартиаль - хороший игрок с большим потенциалом, который провел несколько отличных матчей за "Монако" в прошлом сезоне и начале этого. Он техничный и мощный, СМИ даже сравнивают его с Тьерри Анри", - заявил француз.

    Напомним, вчера появилась информация о том, что "МЮ" заплатит за переход Мартиаля 50 миллионов евро. Сделка должна быть оформлена сегодня, так как в Англии 1 сентября закрывается трансферное окно.

    Источник: Goal.com

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    01.09.2015 11:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +47

      Deadpool_mazafaka_biz 1 сентября 2015, 19:22

      ОФИЦИАЛЬНО: Мартиаль в МЮ!

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    • ...
      Рейтинг: +12

      k1p1sh 1 сентября 2015, 12:10

      Полузащитник "МанчеТсер Юнайтед".... Дааа..)

      0
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