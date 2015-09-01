Шнейдерлин: «Руни спрашивал меня о Мартиале»

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Морган Шнейдерлин прокомментировал возможный переход нападающего "Монако" Антони Мартиаля в стан "красных дьяволов".

"Вчера ко мне приходил Уэйн Руни и расспрашивал о Мартиале, о котором прочитал в прессе. Я ответил, что Мартиаль - хороший игрок с большим потенциалом, который провел несколько отличных матчей за "Монако" в прошлом сезоне и начале этого. Он техничный и мощный, СМИ даже сравнивают его с Тьерри Анри", - заявил француз.

Напомним, вчера появилась информация о том, что "МЮ" заплатит за переход Мартиаля 50 миллионов евро. Сделка должна быть оформлена сегодня, так как в Англии 1 сентября закрывается трансферное окно.