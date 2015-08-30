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    Бундеслига. «Вердер» побеждает в матче с «Боруссией» из Менхенгладбаха

    В матче третьего тура немецкой Бундеслиги встречались «Вердер» и «Боруссия» из Менхенгладбаха.

    Первый гол в этом матче был забит с пенальти, который исполнил на 39-й минуте Йоханссон. Однако еще до перерыва «Боруссия» ответила голом Штиндля.

    Начало второго тайма также выдалось результативным: Вестергор вновь вывел хозяев вперед. В концовке встречи «Боруссия» осталась вдесятером, а «Вердер» мог забить и третий мяч, однако Видвальд не реализовал одиннадцатиметровый.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 3-й тур.

    Вердер (Бремен) – Боруссия (Менхенгладбах) 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 - Йоханссон (с пенальти), 39; 1:1 – Штиндль, 45; 2:1 – Вестергор, 53.

    Удаления: Джака, 87.

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.08.2015 20:36
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