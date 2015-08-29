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РФПЛ. «Зенит» дома уступил «Крыльям Советов»

29 августа 2015, 18:58
131

После предыдущей осечки «Зенита» на «Петровском» в матче с «Краснодаром» ожидалось, что на домашнюю игру седьмого тура против «Крыльев Советов» питерцы выйдут сверхмотивированными и приложат все силы для того, чтобы оправдаться перед своими болельщиками за поражение от «быков». Однако удача снова оказалась не на стороне «зенитовцев». В составе «крылышек» блистал новобранец команды Йоан Молло, который отметился сразу тремя голевыми передачами. Халк не сумел реализовать пенальти на 61-ой минуте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара) – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Габулов, 17; 1:1 – Надсон, 49 (в свои ворота); 1:2 – Корниленко, 52; 1:3 – Корниленко, 56.

Нереализованный пенальти: Халк, 61 (Зенит)

Зенит: Лодыгин, Кришито, Гарай, Нету, Смольников (Анюков, 74), Гарсия, Юсупов (Рязанцев, 46), Витсель (Данни, 62), Шатов, Халк, Дзюба.

Крылья Советов: Конюхов, Концедалов, Надсон, Бурлак, Цаллагов, Таранов, Габулов (Симайс, 88), Померко, Молло (Бато, 83), Драгун (Горбатенко, 90), Корниленко.

Предупреждения: Таранов, 27; Померко, 37; Кришито, 67; Конюхов, 70.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов
Комментарии (131)
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MikaelBox
1440863996
никогда еще зеня не был так похож на денежный мешок с говном
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gennadiy
1440864189
Браво Крылья,нет слов...
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zra78
1440864207
А то Лион ,Валенсия нам не соперники, ну ну
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vitaliy777
1440864572
Бомжи беспонтовые, вместе со своим ослом португальским поделом получили!!!! Спасибо крылышки и с победой!!!
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Зенит 2015
1440866590
Проиграли, ну и что? Бывает. Рыжего, хоть я его и не жалую, арбитр зря выгнал. Нытик прав был. Арбитр, наверное, заказ выполнял. Если Боаш и следующую игру пропустит, то будет ясно "откуда ноги растут". Правда у неадекватов другое мнение. Они гадости про лучший российский клуб теперь две недели писать будут.
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leva200683
1440873964
12 сентября, суббота ЦСКА Зенит ОТРЫВ ВЫРОСТИТ
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leva200683
1440874047
19 тур 01 марта, вторник Краснодар Зенит И ЧЕМПИОНСТВО ПРОСРАЛИ
Ответить
leva200683
1440874138
Групповой этап 3 тур 20 октября, вторник 21:45 Зенит Лион ПРОС
РЕТ
Ответить
CSKA №1
1440875377
Зенька даже не смог забить левый пеналь!!!Хульк жжет (((
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tengizoff
1440903970
Вот где договорняк! Зря на урал с тереком накинулись.
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