РФПЛ. «Зенит» дома уступил «Крыльям Советов»

После предыдущей осечки «Зенита» на «Петровском» в матче с «Краснодаром» ожидалось, что на домашнюю игру седьмого тура против «Крыльев Советов» питерцы выйдут сверхмотивированными и приложат все силы для того, чтобы оправдаться перед своими болельщиками за поражение от «быков». Однако удача снова оказалась не на стороне «зенитовцев». В составе «крылышек» блистал новобранец команды Йоан Молло, который отметился сразу тремя голевыми передачами. Халк не сумел реализовать пенальти на 61-ой минуте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара) – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Габулов, 17; 1:1 – Надсон, 49 (в свои ворота); 1:2 – Корниленко, 52; 1:3 – Корниленко, 56.

Нереализованный пенальти: Халк, 61 (Зенит)

Зенит: Лодыгин, Кришито, Гарай, Нету, Смольников (Анюков, 74), Гарсия, Юсупов (Рязанцев, 46), Витсель (Данни, 62), Шатов, Халк, Дзюба.

Крылья Советов: Конюхов, Концедалов, Надсон, Бурлак, Цаллагов, Таранов, Габулов (Симайс, 88), Померко, Молло (Бато, 83), Драгун (Горбатенко, 90), Корниленко.

Предупреждения: Таранов, 27; Померко, 37; Кришито, 67; Конюхов, 70.