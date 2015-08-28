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    Сегодня «Локомотив», «Краснодар» и «Рубин» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы

    Сегодня в Монако в 14:00 начнется жеребьевка группового этапа Лиги Европы-2015/16. В турнире примут участие 48 команд – 22 победителя раунда плей-офф, десять проигравших в раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА и 16 команд, попавших в групповой этап напрямую.

    Все 48 участников жеребьевки распределены по четырем корзинам согласно рейтингу УЕФА. Клубы из одной национальной ассоциации, а также команды из России и Украины будут разведены по разным квартетам.

    Матчи группового этапа запланированы на 17 сентября, 1 и 22 октября, 5 и 26 ноября и 10 декабря

    Корзина 1: «Шальке-04» (Германия), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Базель» (Швейцария), «Наполи»

    (Италия), «Тоттенхэм» (Англия), «Аякс» (Голландия), «Вильярреал» (Испания), «Рубин» (Россия), «Атлетик»

    (Испания), «Спортинг» (Португалия), «Марсель» (Франция), «Днепр» (Украина)

    Корзина 2: «Брага» (Португалия), «Фиорентина» (Италия) ,«Лацио» (Италия), «Андерлехт» (Бельгия), «Ливерпуль» (Англия), АЗ

    (Голландия), "Виктория Пльзень» (Чехия), «Брюгге» (Бельгия), ПАОК (Греция), «Селтик» (Шотландия), «Бешикташ»

    (Турция), АПОЭЛ (Кипр)

    Корзина 3: «Монако» (Франция), "Спарта» Прага (Чехия), «Фенербахче» (Турция) ,«Легия» (Польша), «Бордо»

    (Франция), «Локомотив» (Россия), «Лех» (Польша), «Сент-Этьен» (Франция), «Слован» Либерец (Чехия), «Аугсбург»

    (Германия), «Рапид» Вена (Австрия), «Краснодар» (Россия)

    Корзина 4: «Партизан» (Сербия), «Астерас» (Греция), «Белененсеш» (Португалия), "Русенборг» (Норвегия), «Карабах»

    (Азербайджан) ,«Мельде» (Норвегия), «Динамо» Минск (Беларусь), «Гронинген» (Голландия), «Сьон»

    (Швейцария), «Мидтъюлланд» (Дания), «Скендербеу» (Албания), «Габала» (Азербайджан)

    Источник: УЕФА

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    28.08.2015 10:13
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    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +27

      BS_Svejk 28 августа 2015, 15:17

      Пардон, я подумал это прогноз)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +27

      BS_Svejk 28 августа 2015, 15:10

      Где жеребьевка то, время 3 уже?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28

      Spark333 > BS_Svejk 28 августа 2015, 15:14

      внизу написаны группы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27

      BS_Svejk > Spark333 28 августа 2015, 15:20

      Спасибо)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Spark333 28 августа 2015, 14:58

      Боруссия Д
      ПАОК
      Краснодар
      Габала

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Spark333 28 августа 2015, 14:58

      Рубин
      Ливерпуль
      Бордо
      Сьон

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Spark333 28 августа 2015, 14:57

      Спортинг
      Локо
      Бешикташ
      Шкенднр
      беу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Spark333 28 августа 2015, 14:55

      Локо и Краснодар должны выходить со 2 места,Рубин,увы,нет!Ливер и Бордо им не по зубам

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      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      БекаMax 28 августа 2015, 13:51

      "Базель" (Швейцария)
      "Андерлехт" (Бельгия)
      "Краснодар" (Россия)
       "Габала" (Азербайджан)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      БекаMax 28 августа 2015, 13:49

       "Рубин" (Россия)
      "Ливерпуль" (Англия)
       "Фенербахче" (Турция)
      "Партизан" (Сербия)

      0
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      Рейтинг: +26

      Zёnя 28 августа 2015, 13:47

      Лацио, пожалуй, никому из российских клубов не пожелаю)

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      Рейтинг: +30

      БекаMax 28 августа 2015, 13:46

       "Боруссия" Дортмунд
      "Лацио" (Италия)
       "Локомотив" (Россия)
      "Динамо" Минск (Беларусь)

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