Лига Европы. «Заря» вылетает, минское «Динамо» побеждает по пенальти

Завершились очередные ответные матчи раунда плей-офф Лиги Европы. Луганская «Заря» после домашнего поражения от «Легии» (0:1) проиграла и в Варшаве – 3:2.

Минское «Динамо» растеряло добытое дома преимущество (2:0) и с таким же счетом уступило в основное время «Зальцбургу» в Швейцарии. Дополнительное время голов не принесло, а в серии пенальти победу все же одержали минчане – 2:3.

Лига Европы. Раунд плей-офф. Ответные матчи

Легия (Польша) – Заря (Украина) 3:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Резничак, 16; 1:1 – Хомченовский, 39; 2:1 – Гильерме, 62; 2:2 – Любенович, 66; 3:2 – Дуда (с пенальти), 90.

Зальцбург (Швейцария) – Динамо (Беларусь) 2:0 (1:0) (2:3 в серии пенальти)

Голы: 1:0 – Минамино, 11; Сориано, 58.