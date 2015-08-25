Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Венгер: «Мы забили гол по правилам»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал матч третьего тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:0). По мнению наставника «канониров», арбитры несправедливо отменили гол «Арсенала».

    «Мы забили гол по правилам, но он был отменен. Я ничего не могу с этим сделать. Судья просто отменил честный гол. Нравится вам это или нет, но это факт», - утверждает Венгер.

    Француз считает, что его команда создала больше моментов, чем соперник.

    «У «Ливерпуля» были моменты в первом тайме, но они ничего не создали во втором. Мы же создавали шансы весь матч. Нам не повезло, потому что мы забили честный гол, но по непонятным причинам он был отменен».

    При этом Венгер отдал должное действиям защиты «Ливерпуля».

    «Мы старались создавать моменты, атаковали, но не могли забить, потому что «Ливерпуль» хорошо смотрелся в защите. Они играли достаточно глубоко, нам не удавалось реализовать свои моменты».

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.08.2015 01:14
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13

      denger1000 25 августа 2015, 08:58

      Арсенал переиграл в контроль и чуть больше бил мимо ворот

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      vovinho11 25 августа 2015, 03:50

      Ну и что. Спортинг Реалу тоже забил по правилам, но тоже не засчитали. Смирись

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11