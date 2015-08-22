Видеотрансляция матча «Манчестер Юнайтед» - «Ньюкасл» - на «Бомбардире»

Третий тур Английской Премьер-Лиги сегодня откроется встречей на «Олд Траффорд», где «Манчестер Юнайтед», выигравший два первых матча, примет «Ньюкасл», который в двух играх набрал лишь одно очко.

У читателей «Бомбардира.ру» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» - «Ньюкасл». Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 14:45, не пропустите!