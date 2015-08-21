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    Притчард подпишет новый контракт с «Тоттенхэмом»

    22-летний полузащитник «Тоттенхэма» Алекс Притчард продлит соглашение с клубом. Новый контракт игрока, к которому проявляла интерес «Астон Вилла», главным тренером которой является бывший наставник «шпор» Тим Шервуд, будет рассчитан на четыре года.

    После удачного сезона в аренде в «Брентфорде» молодой игрок этим летом участвовал в чемпионате Европы U-21. Сейчас он продолжает восстанавливаться после травмы, но главный тренер клуба Маурисио Покеттино рассчитывает на него как на игрока первой команды.

    Источник: Goal.com

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    21.08.2015 14:14
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