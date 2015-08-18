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    Главный тренер «Борнмута»: «Ливерпуль» забил из офсайда»

    Главный тренер «Борнмута» Эдди Хоу остался недоволен судейством встречи его команды с «Ливерпулем» в рамках 2-го тура чемпионата Англии. По мнению 37-летнего специалиста, Кристиан Бентеке забил победный гол, в то время, когда Фелиппе Коутиньо находился в активном оффсайде.

    «Согласно новым правилам, это чистый офсайд. Перед началом сезона у нас была встреча с судьями, нам рассказали о нововведениях. Поэтому, когда гол засчитали, я удивился.

    Нашего вратаря сильно отвлекал находившийся перед ним игрок (Коутиньо). Хотелось бы услышать реакцию судейского комитета», – сказал Хоу.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    18.08.2015 07:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 18 августа 2015, 12:43

      Ну у Бентеке нету офсайда, и Коут мяч не достал... а то что ктото мешал киперу, ктото не мешал киперу... он всеравно не среагировал ни на Коута ни на Бентеке... пускай мусолят.

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      Рейтинг: +421

      LMI 18 августа 2015, 12:03

      Конечно же тут БОЛЬШИЕ (!!!) вопросы. Коутинье вовсе не шел к центру поля совершенно безучастным, а таки стремился первым переправить мяч в ворота, нежели Бентеке.

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      Рейтинг: +10

      NAKENA > LMI 18 августа 2015, 14:06

      шел не шел это не важно главное Бентеке забил чистый гол!

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