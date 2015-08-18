Главный тренер «Борнмута»: «Ливерпуль» забил из офсайда»

Ну у Бентеке нету офсайда, и Коут мяч не достал... а то что ктото мешал киперу, ктото не мешал киперу... он всеравно не среагировал ни на Коута ни на Бентеке... пускай мусолят.
Главный тренер «Борнмута» Эдди Хоу остался недоволен судейством встречи его команды с «Ливерпулем» в рамках 2-го тура чемпионата Англии. По мнению 37-летнего специалиста, Кристиан Бентеке забил победный гол, в то время, когда Фелиппе Коутиньо находился в активном оффсайде.
«Согласно новым правилам, это чистый офсайд. Перед началом сезона у нас была встреча с судьями, нам рассказали о нововведениях. Поэтому, когда гол засчитали, я удивился.
Нашего вратаря сильно отвлекал находившийся перед ним игрок (Коутиньо). Хотелось бы услышать реакцию судейского комитета», – сказал Хоу.