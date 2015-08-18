Главный тренер «Борнмута»: «Ливерпуль» забил из офсайда»

Главный тренер «Борнмута» Эдди Хоу остался недоволен судейством встречи его команды с «Ливерпулем» в рамках 2-го тура чемпионата Англии. По мнению 37-летнего специалиста, Кристиан Бентеке забил победный гол, в то время, когда Фелиппе Коутиньо находился в активном оффсайде.

«Согласно новым правилам, это чистый офсайд. Перед началом сезона у нас была встреча с судьями, нам рассказали о нововведениях. Поэтому, когда гол засчитали, я удивился.

Нашего вратаря сильно отвлекал находившийся перед ним игрок (Коутиньо). Хотелось бы услышать реакцию судейского комитета», – сказал Хоу.