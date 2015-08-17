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    Компани: «Расквитались с «Челси»

    Защитник английского «Манчестер Сити» Венсан Компани поделился мыслями после воскресного матча второго тура АПЛ против лондонского «Челси» (3:0).

    «У нас получилось расквитаться с «пенсионерами», мы сумели избежать прошлых ошибок. Вера в собственные силы и правильные действия тому поспособствовали. Предыдущий сезон не получился совсем уж провальным, но результат нас огорчил. При своих болельщиках же теперь надо играть только хорошо — их ходит по 55 тысяч. Теперь нас ожидают и новые победы. Еще я очень доволен, что мы оба первых матча провели на ноль. Это моя главная задача», - сказал бельгиец.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    17.08.2015 09:12
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