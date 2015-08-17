Компани: «Расквитались с «Челси»

Защитник английского «Манчестер Сити» Венсан Компани поделился мыслями после воскресного матча второго тура АПЛ против лондонского «Челси» (3:0).

«У нас получилось расквитаться с «пенсионерами», мы сумели избежать прошлых ошибок. Вера в собственные силы и правильные действия тому поспособствовали. Предыдущий сезон не получился совсем уж провальным, но результат нас огорчил. При своих болельщиках же теперь надо играть только хорошо — их ходит по 55 тысяч. Теперь нас ожидают и новые победы. Еще я очень доволен, что мы оба первых матча провели на ноль. Это моя главная задача», - сказал бельгиец.