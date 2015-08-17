Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Роджерс: «Как можно не вызывать Коутиньо в сборную Бразилии?»

    Главный тренер английского «Ливерпуля» Брендан Роджерс выразил негодование по поводу невызова своего хавбека Филиппе Коутиньо на ближайшие матчи сборной Бразилии.

    «По прошлому сезону казалось, что Коутиньо станет одним из системообразующих игроков новой сборной Бразилии. В молодом возрасте Филиппе смог попасть в сборную сезона в сильнейшей лиге мира. Как можно его не вызывать в сборную? Просто невероятно. Я с ним поговорил об этом, и он расстроен, но намерен продолжать работать. Так что я уверен, что прежняя форма к нему вернется и он вскоре вновь будет выступать за национальную команду», - сказал специалист.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.08.2015 07:02
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 августа 2015, 10:35

      нам бы их проблемы что таких игроков как Коутиньо и Силва не вызывают

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 августа 2015, 10:34

      зато Халка за чем то вызвали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 17 августа 2015, 09:02

      Бразилия уже не та,в ее нынешнем составе есть лишь Неймар,а раньше на каждой позиции был феномен!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +200

      dzvinka 17 августа 2015, 07:33

      ну он же не петушара какойто танцующий самбу по клубах, чтобы его туда вызывали...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      NAKENA > dzvinka 17 августа 2015, 13:01

      не зовут и на этом спасибо! В ЛИВЕРПУЛЕ он очень нужен.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11