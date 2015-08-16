Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Де Хеа готов на понижение зарплаты ради перехода в «Реал»

    Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа намерен перейти в «Реал» даже в том случае, если его там ждут менее выгодные финансовые условия.

    Вернувшись из отпуска, Де Хеа сказал главному тренеру «Юнайтед» Луи ван Гаалу, что хочет попробовать свои силы в «Реале». Руководство английского клуба пыталось убедить испанца остаться и предлагало ему улучшенный контракт с зарплатой в 14 миллионов евро в год. Де Хеа не соблазнился деньгами и по-прежнему склоняется к переходу в «Реал», где его заработок составил бы около пяти миллионов.

    Мадридский клуб не готов платить за вратаря 40 миллионов евро и надеется, что из-за позиции самого Де Хеа по этому вопросу «Манчестер Юнайтед» пойдет на финансовые уступки.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.08.2015 02:00
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      RSY_Unit 16 августа 2015, 13:13

      Неймар там наверное в ярости! :)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Паулуха 16 августа 2015, 12:09

      Вафля

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +217

      SeniorMoroz91 16 августа 2015, 08:53

      красавец

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      olegiovchenko 16 августа 2015, 06:48

      фуфлыжник

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      maddaymann 16 августа 2015, 05:43

      14 миллионов в год на 5 променять... Да он походу не женат, если себе такое позволяет )

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11