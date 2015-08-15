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    Бундеслига. «Бавария» громит «Гамбург»

    В стартовом туре Бундеслиги «Бавария» принимала «Гамбург». К защите титула мюнхенцы приступили со всей немецкой основательностью, отгрузив в ворота гостей сразу пять безответных мячей.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 1-й тур.

    «Бавария» (Мюнхен) – «Гамбург» (Гамбург) 5:0 (1:0)

    «Бавария»: Нойер, Лам (Алькантара, 72), Бенатиа, Боатенг, Алаба, Хаби Алонсо (Рафинья, 56), Видаль, Дуглас Коста, Мюллер, Роббен (Гетце, 64), Левандовски.

    «Гамбург»: Адлер, Дикмайер, Озтрзолек, Джуру, Спахич, Юнг, Иличевич, Экдаль (Олич, 60), Холтби, Шипплок, Грегорич.

    Голы: 0:1 – Бенатиа, 27; 0:2 – Левандовски, 53; 0:3 – Мюллер, 69; 0:4 – Мюллер, 73; 0:5 – Дуглас Коста, 87.

    Предупреждения: Хаби Алонсо, 12; Боатенг, 18; Дикмайер, 25; Спахич, 35.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.08.2015 00:25
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