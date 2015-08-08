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    «Эвертон» готовит очередное предложение по Шакири

    «Эвертон» готов сделать еще одно предложение по трансферу полузащитника «Интера» Джердана Шакири, сообщает Daily Express. «Ириски» намерены арендовать 23-летнего швейцарца на сезон с последующим правом выкупа.

    Главный тренер черно-синих Роберто Манчини готов предоставить шанс швейцарцу, но «нерадзурри» все равно намерены продать хавбека, так как нуждаются в средствах, чтобы соответствовать правилам финансового fair play.

    Напомним, в минувшем сезоне Шакири, перебравшийся в «Интер» из «Баварии» зимой, принял участие в 15 матчах Серии А, забил один гол и сделал две результативные передачи.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.08.2015 07:00
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