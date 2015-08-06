Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    «Бомбардир» дарит подарки: клубный мяч «Челси»

    «Бомбардир» продолжает вручать своим читателям памятные сувениры за активное участие в жизни сайта. Спасибо, что критикуете и хвалите. Спасибо, что помогаете делать наш молодой проект лучше и успешнее. Ура!

    Сегодня на кону был клубный мяч «Челси». Редакция решила отдать его пользователю с ником «Кукуха». От него мы ждем в комментариях к этой новости контакты (e-mail, например), по которым сможем договориться о доставке подарка.
    А у нас еще есть подарки. Оставайтесь с нами и выигрывайте! Следующий победитель будет известен уже завтра!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.08.2015 00:06
    Рекомендуем
    Комментарии (10)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Кукуха
    1438808944
    Спасибо большое, очень приятно! [email protected]
    Ответить
    MGAN14
    1438838961
    Аот это дааа...молождец!!))
    Ответить
    Alt2001
    1439113297
    Здравствуйте,хочу у вас спросить,что нужно сделать,чтобы получить приз за активное участие в жизни сайта,как вы?Заранее спасибо!
    Ответить
    ologreds
    1694997468
    numo437936
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+