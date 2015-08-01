Мутко: «Идея введения потолка зарплат будет рассмотрена»

Министр спорта России и кандидат в президенты РФС Виталий Мутко рассказал о возможном введении потолка зарплат в РФПЛ.

«Сейчас несколько специалистов работают над этим вопросом. Этим занимается и Сергей Степашин. Я думаю, что в ближайшее время мы эту тему рассмотрим. Но, в принципе, надо, чтобы все друг другу доверяли. Чтобы никто из руководителей клубов из-под полы не доплачивал футболистам», — заявил Мутко.

Напомним, что перед стартом текущего сезона РФПЛ был ужесточен лимит на легионеров в рамках подготовки национальной команды к домашнему Чемпионату мира 2018 года.