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    Мутко: «Идея введения потолка зарплат будет рассмотрена»

    Министр спорта России и кандидат в президенты РФС Виталий Мутко рассказал о возможном введении потолка зарплат в РФПЛ.
    «Сейчас несколько специалистов работают над этим вопросом. Этим занимается и Сергей Степашин. Я думаю, что в ближайшее время мы эту тему рассмотрим. Но, в принципе, надо, чтобы все друг другу доверяли. Чтобы никто из руководителей клубов из-под полы не доплачивал футболистам», — заявил Мутко.
    Напомним, что перед стартом текущего сезона РФПЛ был ужесточен лимит на легионеров в рамках подготовки национальной команды к домашнему Чемпионату мира 2018 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2015 13:33
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 1 августа 2015, 16:55

      Что происходит, уберите некомпетентных людей , тревога !!! Слабоумные с повреждениями мозга подбираются к рулю, нужно что-то делать срочно !!! У некоторых людей потолок мозга, нужно рассмотреть идею их замены...

      0
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      Рейтинг: +92

      Cynic 1 августа 2015, 16:25

      Это ничего не изменит, потолок будет формальным, а фактически.. ну сами знаете как что в России происходит

      0
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 1 августа 2015, 16:21

      ...в ближайшее время ,это где то в течение 20-30 лет,да.

      0
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      Рейтинг: +50

      Viktor41 1 августа 2015, 14:42

      0
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      Рейтинг: +185

      Bobus 1 августа 2015, 14:02

      так шубами будут доплачивать

      0
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      Рейтинг: +11

      RealTheBest 1 августа 2015, 14:02

      Надо вводить потолок зарплат игрокам до 23 лет,а то начнут щас вводить халкам и вутселям,будут потом юсуповы одни бегать причем от мяча

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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 1 августа 2015, 13:49

      Хех!
      Надо сразу же рассматривать возможность обойти этот вопрос!

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      Рейтинг: +93

      Klasse 1 августа 2015, 13:43

      стабильно и уверенно понижают уровень чемпионата, красавцы.
      фсбэшный мycapила степашин занимается футболом
      как всегда, всё через жoпy

      -2
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      Рейтинг: +4293

      Zubo > Klasse 1 августа 2015, 16:56

      +++++

      0
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