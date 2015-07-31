Дортмундская «Боруссия» выиграла у «Вольфсбергера», «Саутгемптон» одолел «Витесс» и другие результаты ЛЕ

Дортмундская "Боруссия" взяла верх над австрийским "Вольфсбергером" в первом матче третьего отборочного раунда футбольной Лиги Европы.



Встреча в Клагенфурте закончилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Победу "Боруссии" принес Йонас Хоффман, забивший гол на 14-й минуте.



Остальные результаты третьего отборочного раунда:



"Саутгемптон" (Англия) - "Витесс" (Нидерланды) - 3:0;



"Хайдук" (Хорватия) - "Стрёмсгодсет" (Норвегия) - 2:0;



"Сампдория" (Италия) - "Войводина" (Сербия) - 0:4;



"Белененсеш" (Португалия) - "Гётеборг" (Швеция) - 2:1;



"Шарлеруа" (Бельгия) - "Заря" (Украина) - 0:2;



"Стандард" (Бельгия) - "Железничар" (Босния и Герцеговина) - 2:1;



"Бордо" (Франция) - АЕК (Ларнака, Кипр) - 3:0.



Ответные матчи пройдут 6 августа.



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