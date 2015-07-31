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    Дортмундская «Боруссия» выиграла у «Вольфсбергера», «Саутгемптон» одолел «Витесс» и другие результаты ЛЕ

    Дортмундская "Боруссия" взяла верх над австрийским "Вольфсбергером" в первом матче третьего отборочного раунда футбольной Лиги Европы.

    Встреча в Клагенфурте закончилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Победу "Боруссии" принес Йонас Хоффман, забивший гол на 14-й минуте.

    Остальные результаты третьего отборочного раунда:

    "Саутгемптон" (Англия) - "Витесс" (Нидерланды) - 3:0;

    "Хайдук" (Хорватия) - "Стрёмсгодсет" (Норвегия) - 2:0;

    "Сампдория" (Италия) - "Войводина" (Сербия) - 0:4;

    "Белененсеш" (Португалия) - "Гётеборг" (Швеция) - 2:1;

    "Шарлеруа" (Бельгия) - "Заря" (Украина) - 0:2;

    "Стандард" (Бельгия) - "Железничар" (Босния и Герцеговина) - 2:1;

    "Бордо" (Франция) - АЕК (Ларнака, Кипр) - 3:0.

    Ответные матчи пройдут 6 августа.

    "Бомбардир" дарит подарки.

    Источник: Р-Спорт

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    31.07.2015 00:12
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +80

      aseke25 31 июля 2015, 13:42

      Кайрат 2-1 Абердин

      0
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      Рейтинг: +223

      DXTK 31 июля 2015, 13:27

      Саутгемптон порадовал, скажу так Куман договорился обо всем. на 3-0 целых.
      жаль вет хэм пока не то не се, но думаю пройдут, обязаны, но Астра в том сезоне уже играла в ЛЕ, а для Молотобойцев только первая игра.
      Бордо тоже 3-0 Классическая формулировка разгрома.
      Правда Сампдория не знаю как команда играла и кто стоял воротах но 4-0 это разгром для итальянцев. Но соперник Войводина тренер буквально на после матчевой конференции плясал.
      Боруссия Д тоже сумела зацепиться за результат но минимальный.
      Заря тоже можно поздравить уверенно и не принуждено два мяча вкатили на фоне нулевого у соперника.
      Пожелаем всем увернно сыграть в ответных матчах.

      0
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      Рейтинг: +342

      Jarvis > DXTK 31 июля 2015, 16:05

      Заря вообще 11 укр в старте, и только один легионер вышел на замену, малиновский красава

      0
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      Рейтинг: +99

      Костя-ФК Барселона 31 июля 2015, 12:53

      Сампдория 0:4? Е*аааать

      1
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      Рейтинг: +621

      Akatsuki72 31 июля 2015, 10:32

      Заря молодцы!!! При скромных возможностях показывают достойную игру и в чемпионате, и в ЛЕ, как и в прошлом году! Клуб действительно хорошо развивается, грамотный менеджмент, игроки добротные и за скромные деньги, либо арендованные, жаль что не дома. Но тут ничего не поделаешь!

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      Рейтинг: +28

      boi1231 31 июля 2015, 10:28

      С заслуженной победой !Мхитарян подтвердил свой высокий класс,сыграл отлично и с его классной подачи Хоффман покатил мяч в пустые ворота !

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      Рейтинг: +15

      ХАЙЗЕНБЕРГ46 31 июля 2015, 09:14

      Сампдория удивила...

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      Рейтинг: +632

      Летчик66 31 июля 2015, 09:04

      КУМАН ВПЕРЕД!

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      Рейтинг: +13

      Dirty Harry 31 июля 2015, 08:42

      Сампдория ты устала иди домой, кошмар 4 банки дома пропустить не самого не сильного противника

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      Рейтинг: +116

      CSKA75875 31 июля 2015, 07:05

      Войводина удивила!!!

      1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > CSKA75875 31 июля 2015, 10:30

      Ещё как!

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      Рейтинг: +256

      Arhive 31 июля 2015, 05:20

      Войводина! Братушки Сампу разделали под орех)

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