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    «МЮ» не отпустит де Хеа в «Реал», если не получит Рамоса

    Руководство и тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» остаются непоколебимыми в решении не идти на уступки мадридскому «Реалу» в переговорах, касающихся голкипера Давида де Хеа, сообщает источник.

    Английский гранд отпустит де Хеа в стан «сливочных» только в том случае, если получит защитника «Королевского клуба» Серхио Рамоса. «Манчестер Юнайтед» готов даже отказаться от суммы трансферной компенсации за де Хеа, который по окончании сезона-2015/16 получит статус свободного агента. Для англичан главное не идти на уступки.

    Ранее сообщалось, что Рамос очень близок к продлению контракта с «Реалом». Игрок требовал себе зарплату в размере 10 миллионов евро в год, но может согласиться и на 9 миллионов.

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    Источник: Manchester Evening News

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    29.07.2015 09:30
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +22

      solomon39 29 июля 2015, 22:29

      Ежу понятно, что хороший испанский игрок захочет больше играть в Испании чем где либо ещё, так и англичанин больше предпочтёт АПЛ. Своих доморощенных нужно развивать, чтобы они домой не захотели!

      0
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      Рейтинг: +10

      man_utd1 29 июля 2015, 19:59

      Де Хеа должен остаться в М.Ю

      0
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 29 июля 2015, 15:54

      Да Де Хеа уже и замену купили)))Или даже 2 замены)))

      0
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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 29 июля 2015, 14:46

      Рамос продлит контракт. Де Хеа уйдёт свободным в след. сезоне в Реал.

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 14:38

      Нельзя исключать уход Рамоса в МЮ.

      -1
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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > nahan 29 июля 2015, 14:47

      Пошёл на хер отсюда с.ка на ветку Милана.

      -1
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      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin 29 июля 2015, 13:53

      Сливки купят, они умеют..

      0
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      Рейтинг: 0

      qasi34 29 июля 2015, 12:14

      я рассылаю спам, я дурачок

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      Рейтинг: +10

      Dich 29 июля 2015, 11:40

      Перес не умеет ждать, купит в этом году

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      Рейтинг: +541

      Brendan Rodgers 29 июля 2015, 11:29

      Уйдет бесплатно,разницы то.

      0
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      Рейтинг: +14

      and_2303 29 июля 2015, 09:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      доборзеете манки, Де Хеа бесплатно уйдет через год

      -4
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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > and_2303 29 июля 2015, 14:51

      Уйдёт , уйдёт и сливки подпишут. Не хочет МЮ 20 млн. не получит ничего и вылетит в чемпион шип. Так и надо будет денежному мешку. Денежные мешки так всегда заканчивают. Также как и МС.
      Вспомните Депортиво, уже Ливерпуль , теперь возможно и МС...
      Малага и Анжи там другая ситуация но всё же...

      -2
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > AlexanderP622 29 июля 2015, 15:56

      Ты сравнил колесо с пальцем )))В Англии телевизионные права приносят десятки лямов в бюджет что всяким Депортиво и Анжи только снилось....молчу уже про спонсорские контракты.

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