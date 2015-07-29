«МЮ» не отпустит де Хеа в «Реал», если не получит Рамоса

Руководство и тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» остаются непоколебимыми в решении не идти на уступки мадридскому «Реалу» в переговорах, касающихся голкипера Давида де Хеа, сообщает источник.



Английский гранд отпустит де Хеа в стан «сливочных» только в том случае, если получит защитника «Королевского клуба» Серхио Рамоса. «Манчестер Юнайтед» готов даже отказаться от суммы трансферной компенсации за де Хеа, который по окончании сезона-2015/16 получит статус свободного агента. Для англичан главное не идти на уступки.



Ранее сообщалось, что Рамос очень близок к продлению контракта с «Реалом». Игрок требовал себе зарплату в размере 10 миллионов евро в год, но может согласиться и на 9 миллионов.



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