Владимир Газзаев: «После вылета из Лиги Европы на меня и команду обрушился настоящий шквал порой огульной критики»

Владимир Газзаев прокомментировал свой уход с поста главного тренера «Актобе».



«В прошлом сезоне мы выступили в Европе, на мой взгляд, очень достойно, остановились в шаге от группового этапа. На этот раз не сложилось, но считаю, что досадная еврокубковая осечка – повод для конструктивной критики, а не для уничтожения лидера чемпионата страны в прессе.



Предвзятое отношение к себе некоторых СМИ я ощущал с первых дней работы в «Актобе», что вынудило меня на послематчевых пресс-конференциях с откровенных ответов на вопросы перейти на обтекаемые. А после вылета из Лиги Европы на меня и команду обрушился настоящий шквал порой огульной критики, не исключаю, что ангажированной, явно повлиявшей и на настроение болельщиков. Когда мы пропустили гол в первом после возвращения из Таллина матче чемпионата от «Окжетпеса», с трибун понеслось: «Газзаев, в отставку!». При том, что команда шла на первом месте, да и в этой игре мы победили 4:2. Все это не могло не влиять на настроение игроков «Актобе», и, учитывая сложившуюся ситуацию, я как человек, привыкший отвечать за свои поступки, свою работу, подал в отставку, хотя было неимоверно жаль оставлять команду, которую своими руками начал строить».



Владимир Газзаев подал в отставку с поста главного тренера «Актобе»



