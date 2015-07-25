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    • Владимир Газзаев: «После вылета из Лиги Европы на меня и команду обрушился настоящий шквал порой огульной критики»

    Владимир Газзаев: «После вылета из Лиги Европы на меня и команду обрушился настоящий шквал порой огульной критики»

    Владимир Газзаев прокомментировал свой уход с поста главного тренера «Актобе».

    «В прошлом сезоне мы выступили в Европе, на мой взгляд, очень достойно, остановились в шаге от группового этапа. На этот раз не сложилось, но считаю, что досадная еврокубковая осечка – повод для конструктивной критики, а не для уничтожения лидера чемпионата страны в прессе.

    Предвзятое отношение к себе некоторых СМИ я ощущал с первых дней работы в «Актобе», что вынудило меня на послематчевых пресс-конференциях с откровенных ответов на вопросы перейти на обтекаемые. А после вылета из Лиги Европы на меня и команду обрушился настоящий шквал порой огульной критики, не исключаю, что ангажированной, явно повлиявшей и на настроение болельщиков. Когда мы пропустили гол в первом после возвращения из Таллина матче чемпионата от «Окжетпеса», с трибун понеслось: «Газзаев, в отставку!». При том, что команда шла на первом месте, да и в этой игре мы победили 4:2. Все это не могло не влиять на настроение игроков «Актобе», и, учитывая сложившуюся ситуацию, я как человек, привыкший отвечать за свои поступки, свою работу, подал в отставку, хотя было неимоверно жаль оставлять команду, которую своими руками начал строить».

    Владимир Газзаев подал в отставку с поста главного тренера     «Актобе»



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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.07.2015 06:32
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    Комментарии (13)
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    nahan
    1437805399
    Негатив и позитив всегда рядом...
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    Бригант 669
    1437806722
    КУда теперь то??? капец, перекоти поле!!
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    AktobeBarca
    1437807799
    Физрук не более. Уничтожили команду вместе с руководством
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    lobsterdam
    1437807924
    пострадал на расовой почве
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    eaguar
    1437808173
    Бывает .
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    КПР
    1437808495
    Понимаем.
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    fas759
    1437811746
    Ключевое выражение - \"огульной критики\". Т.е.-рафик неуиноуат...Это все злопыхатели-завистники...
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    berda2003
    1437850502
    В. Газзаев - тренер, даже не смешно, ржать хочется...
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    112910415
    1437930816
    расстрельная должность
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    ologreds
    1694997549
    numo436675
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