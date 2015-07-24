Думбия и еще четырех игроков «Ромы» не пустили в Индонезию

Итальянская «Рома» на предсезонном сборе в Индонезии не досчитается нескольких своих футболистов, которых государство по непонятным причинам отказалось пускать на свою территорию. В страну оказались не допущены Сейду Думбия, Виктор Ибарбо, Адем Льяич, Антонио Санабрия и Жервиньо.





Эти игроки отправились в Рим, где будут готовиться к сезону в отрыве от коллектива, который будет работать в Индонезии. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!