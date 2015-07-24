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    Думбия и еще четырех игроков «Ромы» не пустили в Индонезию

    Итальянская «Рома» на предсезонном сборе в Индонезии не досчитается нескольких своих футболистов, которых государство по непонятным причинам отказалось пускать на свою территорию. В страну оказались не допущены Сейду Думбия, Виктор Ибарбо, Адем Льяич, Антонио Санабрия и Жервиньо.
    Эти игроки отправились в Рим, где будут готовиться к сезону в отрыве от коллектива, который будет работать в Индонезии.

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    Источник: Football Italia

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    24.07.2015 21:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +283

      nahan 25 июля 2015, 08:08

      Неужели морскими пиратами были?..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Leo28 24 июля 2015, 22:59

      Ха ха точно ! Где все эти евро-пропедндосовские подсиралы ! Почему молчат ? Если бы их не пустили в Россию то такой кипешь бы уже подняли !! Во всех грехах обвинили и в расизме и в сексизме и еще хз в чем !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон > Leo28 24 июля 2015, 23:43

      + санкции ужесточили и сказали оставьте в покое Украину бедную,вон страна как поднимается,гомиков будут расписывать!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1707

      kkomov 24 июля 2015, 22:03

      расизм?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +262

      spartak_88 24 июля 2015, 21:56

      пахнет расизмом

      -1
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