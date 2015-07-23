«Вест Хэму» нужен Миральяс

Английский «Вест Хэм», как сообщает Goal.com, сделал предложение «Эвертону» о приобретении полузащитника команды Кевина Миральяса. Лондонцы предложили за бельгийца 7,5 миллиона фунтов. «Ириски» же, скорее всего, не отпустят футболиста за сумму меньше 10-и миллионов фунтов.

В минувшем сезоне АПЛ Миральяс провел 30 игр и забил 7 мячей.



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