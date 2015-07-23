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    «Вест Хэму» нужен Миральяс

    Английский «Вест Хэм», как сообщает Goal.com, сделал предложение «Эвертону» о приобретении полузащитника команды Кевина Миральяса. Лондонцы предложили за бельгийца 7,5 миллиона фунтов. «Ириски» же, скорее всего, не отпустят футболиста за сумму меньше 10-и миллионов фунтов.
    В минувшем сезоне АПЛ Миральяс провел 30 игр и забил 7 мячей.

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    Источник: Goal.com

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    23.07.2015 07:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +223

      DXTK 23 июля 2015, 21:25

      Вроде и ничего трансфер. Хороший или плохой говорить не буду. А когда подпишут тогда и поговорим на эту тему а пока что Тишина.

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      Рейтинг: +664

      Die Roten 23 июля 2015, 16:36

      стоит этих денег.

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 23 июля 2015, 09:21

      Хороший игрок

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