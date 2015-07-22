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    Серхио Ромеро перешел в «Манчестер Юнайтед»

    Голкипер Серхио Ромеро в статусе свободного агента перешел в «Манчестер Юнайтед». Контракт 28-летнего аргентинца с англичанами рассчитан на три года. Зарплата Ромеро составит 1,8 миллиона евро за год.

    В минувшем сезоне Ромеро провел 10 матчей серии A за «Сампдорию» и пропустил девять голов.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    22.07.2015 22:50
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +11

      Oktavian 23 июля 2015, 11:45

      Думал с вратарями у нас в порядке, кстате добротный такой сайт, круто даже)

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      Рейтинг: +21

      kirrik 23 июля 2015, 11:00

      Я сначала обрадовался, прочитал купили Серхио Рамоса))))

      0
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      Рейтинг: +11

      BECK_BY 23 июля 2015, 09:03

      вот нах он нужен?

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > BECK_BY 23 июля 2015, 10:48

      На лавку

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      Рейтинг: +12

      arsa-fan 23 июля 2015, 04:16

      Это вам вместо серхио рамоса

      0
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      Рейтинг: +79

      n1ger0k 23 июля 2015, 01:48

      подстраховались,как говориться .

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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 23 июля 2015, 00:36

      Посмотрим на него...

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      Рейтинг: +170

      Субъективное мнение 23 июля 2015, 00:19

      9 мячей в 10-ти матчах... Если бы он был форвардом, можно было бы радоваться, а тут поводов для радости не очень много.

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      Рейтинг: +12

      PaRaVoz93 22 июля 2015, 23:32

      Прочитал Серхио Рамос))

      2
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      Рейтинг: +2028

      Lionel Messi-10 22 июля 2015, 23:09

      ХЗ какой он на клубном уровне, ибо не слежу за ним, но вот на ЧМ 2014 и на Копе Америка он стоял отлично.
      Удачи ему.

      3
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      Рейтинг: +10

      Divan_228 22 июля 2015, 23:08

      Вот это поворот

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