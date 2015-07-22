Серхио Ромеро перешел в «Манчестер Юнайтед»

Голкипер Серхио Ромеро в статусе свободного агента перешел в «Манчестер Юнайтед». Контракт 28-летнего аргентинца с англичанами рассчитан на три года. Зарплата Ромеро составит 1,8 миллиона евро за год.





В минувшем сезоне Ромеро провел 10 матчей серии A за «Сампдорию» и пропустил девять голов. «Бомбардир» тестирует новый дизайн . Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!