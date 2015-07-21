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    Швайнштайгер: «Мы можем выиграть трофеи в этом сезоне»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер остался доволен составом команды и сказал, что в этом сезоне «МЮ» может выиграть титулы. Также Швайнштайгер отметил, что для него является большой честбю играть рядом с Уэйном Руни.

    «У «Манчестер Юнайтед» очень классный состав. Я уверен, что с таким составом можно выигрывать титулы. Да, я говорю это, хотя пришёл в команду неделю назад. У нас есть хорошие защитники и футболисты, которые способны решать судьбу ключевых матчей.
    Для меня огромная честь играть в одной команде вместе с Уэйном Руни. Он настоящий лидер. Руни — боец, настоящий форвард. Уэйн — одна из причин, по которой я перешёл в команду»,- цитирует Швайнштайгера официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

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    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    21.07.2015 22:26
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +239

      Caesar555 22 июля 2015, 08:31

      Может но сможет ли?

      0
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      Рейтинг: +9

      MU.FK 21 июля 2015, 23:47

      Буду счастлив если добиремся в полуфинал лч!

      0
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      Рейтинг: +111

      Rusti 21 июля 2015, 23:26

      Удачи

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 21 июля 2015, 22:58

      Что ж, удачи!

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      Рейтинг: +243

      No problem 21 июля 2015, 22:45

      Думаю и Руни сочтет за честь, поиграть с тобой рядом

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