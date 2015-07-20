Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бас Дост останется в «Вольфсбурге»

    «Вольфсбург» не собирается расставаться с нападающим Басом Достом, сообщает Bild. На 26-летнего футболиста, который оценивается в 10 млн евро, претендовал ряд английских клубов, однако сам футболист предпочел остаться в немецкой команде.

    В минувшем сезоне голландец провел в составе «Вольфсбурга» 35 матчей, забил 20 голов и сделал 4 результативных передачи.


    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.07.2015 06:24
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +61

      Van Vanovich 21 июля 2015, 10:34

      Надо его в МЮ!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      ZeuSS 20 июля 2015, 22:39

      10 миллионов?Только если за 1 ногу этого зверя

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Die Roten 20 июля 2015, 12:47

      молодец

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 20 июля 2015, 08:15

      Очень хорошо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +204

      Gagarin56 20 июля 2015, 07:33

      в том сезоне Дост конечто же феерил, как и весь Вольфсбург в общем то, очень интересно будет глянуть на них в новом сезоне

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11