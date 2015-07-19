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    Хосеп Гвардиола отрицает факт переговоров по Марио Гетце

    Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола опроверг информацию о переговорах с «Ювентусом» по трансферу полузащитника мюнхенцев Марио Гетце.

    «Марио – игрок топ-уровня. Он игрок «Баварии» и останется в команде на предстоящий сезон.
    У нас не было никаких контактов с другими клубами по поводу Гетце. Больше мне нечего добавить на этот счет», – сказал Гвардиола.

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    Источник: Football Italia

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    19.07.2015 16:32
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 20 июля 2015, 12:48

      хватит с нас басти.

      0
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 20 июля 2015, 07:51

      Гетце точно останется в Баварии Мюнхен и точка! Уже лишились Бастиана, так что о Марио Ювентус пусть даже и не мечтает)

      0
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      Рейтинг: +154

      DonnyDarko 19 июля 2015, 21:49

      думаю те кто болеют за Баварию и так уже вкурсе на этот счёт

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 19 июля 2015, 21:13

      конспирация

      0
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      Рейтинг: +140

      mamrik-09 19 июля 2015, 20:29

      да конечно

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      Рейтинг: +283

      nahan 19 июля 2015, 19:14

      Точно Педрилу позвал...

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      Рейтинг: +319

      киэнджин > nahan 19 июля 2015, 20:21

      деЖАВЮ

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      Рейтинг: +283

      nahan 19 июля 2015, 19:13

      Точно Педрилу позвал...

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      Ответить
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      Рейтинг: +87

      mordvin60 19 июля 2015, 19:12

      Естественно, темнит

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      Рейтинг: +171

      Romeo 777 19 июля 2015, 19:06

      Продаст Гётце, купит Педро.

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      Рейтинг: +160

      pif57 19 июля 2015, 18:30

      А что ещё остается говорить?

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