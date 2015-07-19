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    Патрик Робертс переходит в «Манчестер Сити»

    Полузащитник "Фулхэма" Патрик Робертс станет игроком "Манчестер Сити". Сумма сделки оценивается в 11 миллионов фунтов.

    Робертс начал детскую карьеру в системе «АФК Уимблдон». В составе "Фулхэма" на взрослом уровне 18-летний игрок провел всего 22 матча. Он считается одним из самых талантливых английских футболистов нового поколения.

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    Источник: ФК «Фулхэм»

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    19.07.2015 12:30
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +283

      nahan 19 июля 2015, 19:05

      Загубят талант...

      0
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 19 июля 2015, 16:33

      Робертс считается одним из самых талантливых английских футболистов НОВОГО поколения! А вот теперь сравните талантливых игроков из Испании, Германии, Франции, Бельгии и той же Англии) Сравнение будет не в пользу родоначальников футбола, разумеется.

      1
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      Рейтинг: +233

      Ba2 > alessios1990 19 июля 2015, 16:49

      Ты тут провокациями не занимайся.

      1
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 > Ba2 19 июля 2015, 16:52

      А что не так? Когда английская молодежка выигрывала хоть что то?) Я уже не говорю про основную сборную.

      1
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      Рейтинг: +16

      West London Blue > alessios1990 20 июля 2015, 02:01

      Ребята до 17 лет выиграли Евро в прошлом году. Робертс там играл, кстати.

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 > West London Blue 20 июля 2015, 07:24

      Да, я помню то ЕВРО) Ну там им где то и повезло.

      0
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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 19 июля 2015, 16:13

      хорошо

      0
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      Рейтинг: +81

      Ерден 19 июля 2015, 16:11

      это тот кто в Терминаторе-2 Т-1000 играл? Ну в принципе быстро в фильме бегал, жесткий такой, решительный, перед опасностью не пасует. Пригодится МС

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      Рейтинг: +93

      Demon1990 19 июля 2015, 15:55

      соккер ты спишь это новость в мае уже известно(((

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      Рейтинг: +93

      Demon1990 19 июля 2015, 15:54

      шикарный футболист

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      Рейтинг: +148

      alexov222 19 июля 2015, 14:20

      ну тогда и Джулию Робертс в комплект надо)

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      Рейтинг: +137

      DavideSanton 19 июля 2015, 13:52

      Скоро из 1 лиги по десятке англичан будут покупать

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      Рейтинг: +77

      Kostya_Kostya 19 июля 2015, 13:39

      Ещё один таланливый футболист пропал,следующего будьте добры!

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      Рейтинг: +140

      mamrik-09 19 июля 2015, 13:34

      Очень хорошо

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