Патрик Робертс переходит в «Манчестер Сити»

Полузащитник "Фулхэма" Патрик Робертс станет игроком "Манчестер Сити". Сумма сделки оценивается в 11 миллионов фунтов.



Робертс начал детскую карьеру в системе «АФК Уимблдон». В составе "Фулхэма" на взрослом уровне 18-летний игрок провел всего 22 матча. Он считается одним из самых талантливых английских футболистов нового поколения.



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