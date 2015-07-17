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    Рибери пропустит начало сезона

    Полузащитник «Баварии» Франк Рибери не успеет восстановиться от травмы к началу сезона в бундеслиге. Француз продолжает лечение после травмы голеностопа и не поедет с командой в предсезонный тур.


    «Рибери не будет готов к первой игре сезона. Однако ему становится лучше, что настраивает меня на оптимистический лад», — сказал главный тренер мюнхенцев Хосеп Гвардиола.

    Свой первый матч в бундеслиге баварцы проведут 14 августа в Мюнхене против «Гамбурга».

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    Источник: Goal.com

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    17.07.2015 15:32
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +283

      nahan 18 июля 2015, 15:34

      После травмы всегда тяжело вернуть былую игру.

      0
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      Рейтинг: +18

      Рустам Хусейнов 18 июля 2015, 09:28

      Бавария в этом сезоне добьется большего.

      2
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 17 июля 2015, 20:52

      Не везет ему что то((((

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 17 июля 2015, 18:13

      Удачи Рибери!

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 17 июля 2015, 17:59

      Здоровья "лицу со шрамом"!

      1
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      Рейтинг: +14

      InDaDream 17 июля 2015, 17:58

      Понятно, что лучшие годы позади (( Но здоровый Франк всегда будет в основе и ниипет

      2
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      Рейтинг: +256

      Arhive 17 июля 2015, 17:56

      великий Франк! может пора отдохнуть? или попробовать себя в штатах? это будет невосполнимая деталь Баварии..

      2
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      Рейтинг: +8

      qisi78 17 июля 2015, 17:51

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      0
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      Рейтинг: +5

      wemuo 17 июля 2015, 17:24


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      -1
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      Рейтинг: +421

      Сливки общества 17 июля 2015, 16:42

      Неудивительно. Рецидив был, надо ждать, пока полностью выздоровеет. Здоровья Франку!

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