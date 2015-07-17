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    Маротта:«Желающие приобрести Погба должны вести переговоры с «Ювентусом», а не с Райолой»

    Клубы, заинтересованные в приобретении полузащитника туринского "Ювентуса» Поля Погба, должны вести переговоры с клубом, а не с агентом футболиста Мино Райолой. Об этом заявил генеральный директор "старой синьоры" Беппе Маротта.
    "Тот, кто хочет приобрести Погба, должен вести переговоры с "Ювентусом", а не с Райолой. Мы уже не один месяц ведём переговоры с "Барселоной" на уровне клубов. Это необходимо, так и должно быть между клубами с такой историей и значением. "Барселона" сделала нам конкретное предложение, но мы отказали", - цитирует Маротту football-italia.net.
    Ранее Райола заявил, что "Барселона" в первую очередь должна вести переговоры с ним, отметив, что у Погба хорошие шансы на переход в стан сине-гранатовых, если президентские выборы в каталонском клубе выиграет Жоан Лапорта.

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    Источник: Football Italia

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    17.07.2015 13:26
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 17 июля 2015, 19:09

      Уже появилась инфа, что Беппе не давал такого рода интервью.

      1
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > Juventus21 17 июля 2015, 21:19

      Вечер добрый. Как житуха?

      1
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      ...
      Рейтинг: +186

      Juventus21 > Juventus 32 23 июля 2015, 22:02

      Салют Костя. Да вот купил билет на супер кубок УЕФА. А ведь так хотелось, чтоб Юве играл в финале) Ты то как?

      0
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > Juventus21 23 июля 2015, 23:07

      Здравствуй дружище, пока всё путём. Воюем потихоньку. Шахту нашу раскачали после затопления(хрюкры градом подстанцию 35КВт накрыли, шахту затопило, 4 месяца руддвор расскачивали). Что билет взял хорошо. Если не тяжело сфоткай стадион и в подарок закинь. Ты как, на ДЫРДЫрБОМБАРдыр переходишь?

      1
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      ...
      Рейтинг: +186

      Juventus21 > Juventus 32 25 июля 2015, 22:36

      Надеюсь, всё наладится. А стадик я обязательно сфоткаю и скину тебе) Как и писал в прошлом коменте тебе, на бомбардир пока не собираюсь. Во всяком случае до августа, а там по обстоятельствам.

      1
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      Рейтинг: +1532

      starche 17 июля 2015, 14:41

      "Мыльная опера' с Погба затянулась...........

      0
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 17 июля 2015, 14:40

      Беппе прав, но Райола ещё тот гнус и неизвестно какие интриги он плетёт за спиной клуба.
      Пора образовывать футболистов, а то их агенты наживаются и паразитируют на их талантах.
      Агентов на помойку.

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      Рейтинг: +7

      polc85 17 июля 2015, 14:40

      Привет. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного дают скидку. Если будете брать скажите что от Globalkapper, буду благодарен. M / a / t / c / h / i / n / s / i / d / e . c / o /m . (убрать " / " ) (Пробные матчи)

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 17 июля 2015, 14:21

      Логично. С Райолой могут договариваться только о размере з/п его подопечного

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      Рейтинг: +256

      Arhive 17 июля 2015, 14:18

      рАЙОЛУ В ТОПКУ! Погба будет выигрывать титулы с Юве!

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      Рейтинг: +254

      Vector 17 июля 2015, 13:58

      Ещё год с этим Погбой будут мозги канифолить..

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 17 июля 2015, 13:35

      Дюже дорого за него просят

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