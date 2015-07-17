Маротта:«Желающие приобрести Погба должны вести переговоры с «Ювентусом», а не с Райолой»

Уже появилась инфа, что Беппе не давал такого рода интервью.
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Уже появилась инфа, что Беппе не давал такого рода интервью.
Вечер добрый. Как житуха?
Салют Костя. Да вот купил билет на супер кубок УЕФА. А ведь так хотелось, чтоб Юве играл в финале) Ты то как?
Здравствуй дружище, пока всё путём. Воюем потихоньку. Шахту нашу раскачали после затопления(хрюкры градом подстанцию 35КВт накрыли, шахту затопило, 4 месяца руддвор расскачивали). Что билет взял хорошо. Если не тяжело сфоткай стадион и в подарок закинь. Ты как, на ДЫРДЫрБОМБАРдыр переходишь?
Надеюсь, всё наладится. А стадик я обязательно сфоткаю и скину тебе) Как и писал в прошлом коменте тебе, на бомбардир пока не собираюсь. Во всяком случае до августа, а там по обстоятельствам.
"Мыльная опера' с Погба затянулась...........
Беппе прав, но Райола ещё тот гнус и неизвестно какие интриги он плетёт за спиной клуба.
Пора образовывать футболистов, а то их агенты наживаются и паразитируют на их талантах.
Агентов на помойку.
Привет. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного дают скидку. Если будете брать скажите что от Globalkapper, буду благодарен. M / a / t / c / h / i / n / s / i / d / e . c / o /m . (убрать " / " ) (Пробные матчи)
рАЙОЛУ В ТОПКУ! Погба будет выигрывать титулы с Юве!
Ещё год с этим Погбой будут мозги канифолить..