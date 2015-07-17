Маротта:«Желающие приобрести Погба должны вести переговоры с «Ювентусом», а не с Райолой»

Клубы, заинтересованные в приобретении полузащитника туринского "Ювентуса» Поля Погба, должны вести переговоры с клубом, а не с агентом футболиста Мино Райолой. Об этом заявил генеральный директор "старой синьоры" Беппе Маротта.

"Тот, кто хочет приобрести Погба, должен вести переговоры с "Ювентусом", а не с Райолой. Мы уже не один месяц ведём переговоры с "Барселоной" на уровне клубов. Это необходимо, так и должно быть между клубами с такой историей и значением. "Барселона" сделала нам конкретное предложение, но мы отказали", - цитирует Маротту football-italia.net.

Ранее Райола заявил, что "Барселона" в первую очередь должна вести переговоры с ним, отметив, что у Погба хорошие шансы на переход в стан сине-гранатовых, если президентские выборы в каталонском клубе выиграет Жоан Лапорта.