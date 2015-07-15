Источник: Абрамович проведет в Санкт-Петербурге переговоры о трансфере Витселя

Владелец "Челси" Роман Абрамович проведет в Санкт-Петербурге переговоры насчет возможного перехода в лондонскую команду полузащитника "Зенита" Акселя Витcеля.



Ранее в СМИ сообщалось о том, что футболист близок к переходу в "Милан".