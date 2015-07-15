Источник: Абрамович проведет в Санкт-Петербурге переговоры о трансфере Витселя

маловероятно
маловероятно
Португальский наставник "Челси" Жозе Моуринью заявил, что его не интересует полузащитник "Зенита" Аксель Витсель, а так же специалист подчеркнул, что сейчас в России нет футболистов, похожих на Дмитрия Аленичева. "Вы знаете, но мы действительно анализируем российский рынок, но так же мы ведем своих футболистов по всему миру. В России больше нет футболиста, который хоть чем-то мне напоминал бы Дмитрия Аленичева. Это был великолепный игрок и настоящий профессионал" "Недавно смотрел игру сборной России, создалось впечатление, что набрали игроков со двора. Я знаю некоторых игроков, и даже был интерес к их персоне, но с таких подходом к делу, им никогда не играть в лучших чемпионатах мира. К тому же, в России очень большие деньги, которые портят футболистов" "Виллиан и Это’о после Чемпионата России очень, ну очень сложно привыкали к моим тренировкам. Я не верил своим глазам, что футболисты могут находиться в таком состоянии. Да, я слышал, что Витсель хочет покинуть Россию, но у "Челси" нет к нему ни какого интереса. Когда он играл в Португалии, я хотел его видеть в Интере, но сейчас это уже другой игрок. Что касается фамилий, то больше всего в России выделяются Промес и Шатов, однако, мы не собираемся ими усиливать наш состав"
хватит мне писать юрист не юрист. не актуально уже. я тебе писал по-этому поводу уже ответ.
не понял тебя.
ROIS, не понял , чо за тон?
Если, насчет Жозефина - то это Т9!
Сам только что заметил!
В мыслях не было кого-то оскорблять !
Когда бы ты мне что-то писал именно по ЭТОМУ ПОВОДУ, ЕСЛИ ПОВОД ВОЗНИК ТОЛЬКО СЕЙЧАС!
Вообще ни уя я твой тон не понял!!!Раньше нормально обшались...
Ну юрист, значит грамотный человек, поэтому интересуюсь, вроде адекват, а ведешь себя непонятно?
Я в нормальном же смысле)) Я имею ввиду что я же говорил что хоть и юрист в футбольных делах там особая тема и её знать надо....так что всё нормально бро ты не так понял.
Видишь, даже коммент удалил-
не груби, я понимаю , дол....ев хватает, но нормальные люди тоже, есть, и не надо с ними отношения портить , я хоть и в АПЛ не за Челси, но все равно мне эта команда интрересна , в первую очередь, из-за тренера, признаюсь.
Так тут не футбольная тематика !!!
Почему человеку не дают выехать за границу???
Это ж нарушение его прав, получается, тут речь не за футбол, если бы у Капелло таких бабок не б ыло, он бы мог свободно передвигаться , я так понимаю.Ты просто суть вопроса моего не понял, хотя я , вроде, нормально написал !
Мля, второй раз такая лажа, непонятки, первый раз хуе.....ли друг друга, потом выяснилось , что один другого неправильно понял:-))
Тоже, юрист, кстати , что-то вы непоятливые какие-то:-)))
Теперь ясно ?
Ааа ясно))) просто тут п......ры всякие ещё бесят. Приходится им отвечать на их языке пусть жрут... ещё потом удивляются почему я по их родне прохожусь))) пусть жрут чтоб обиднее им было.....и вообще если семья нормальная такие уё....и не рождаются. ваще сайт испоганился из за всякий п...ов.
ROIS, ну тебе виднее, конечно, только я считаю, что родители их как раз не на вокзале лупятся, а работают на благо своих детей , я в школе работал , знаю , как подобные ему мыслят и двигаются, родители у таких, кстати- адекваты, сам общался,знаю...
Ну да ладно, не о том базар, там федеральное законодательство приплели, я в нем ни х не шарю, математика, физика, пожалуйста!
А желание познать и разобраться есть, даже потребность, я бы сказал:-))
Ну, если не владеешь вопросом, грузить не буду ....
По мне, так за хату и налоги он должен со своих 930 000 000р платить, не обеднеет.
Честно , свалил бы уже, наша молодежка не в пример лучше!!!
Сегодня с греками рубимся, на победу наших поставил!
По налогам согласен. Победы нашим ! А неадекватным этим так и надо ! Писал и буду писать - пусть жрут. Мой негатив и проклятие на них передадутся и им и их семьям будет плохо - пусть жрут. Ладно побегу- делишки ждут. Спишемся , Бро. Рад что здесь есть адекватные болельщики хоть и мало ! Поставь аву наконец , чтоб тебя узнать всегда проще было.
По ходу Абрамович получил указание с верху-иначе зачем Челси этот газопроводчик-да еще и за деньги.А так сказали-хочешь не хочешь а помогать надо.
У ТЕБЯ "газовая" паранойя , это болезнь излечима, поверь, тебе лишь надо в себя поверить!!
Прости жизнь за то, что она любит успешных целеустремленных мужиков, а не неудачников, которые все валят на заговоры и"что Зенит всех" купил.....
Прости жизнь за то, что она."оставляла, осталяет и будет оставлять с носом тех, кто завидует победам других"!!
Ты не представляжешь, как тебе легче станет!!!!
НУ НЕ ТЯНЕТЕ ВЫ ПОКА НА ЧЕМПИОНСТВО !!!
Челси = это серьезно, а Милану не хватит денег
Я думаю он за Халком приехал в связку к Фалькао
Пусть забирают кучерявого
олигарху сказали помочь зенитам заработать
Гром гремит, земля трясется! Спартак, спотыкаясь, к медалями несется! Только вот незадача!!! Что сезон- то облом!! Но мы невиновны- причины в другом!!! У коней - свои судьи, их Гинер купил Зенит так вообще весь сезон проплатил! Кругом заговорщики, откаты, мздоимцы! Одни лишь мы честные, мы - не уфимцы! А то, что лажаем кругом в обороне - Все это - злой рок, поверьте- не боле!
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Эта реклама, для Месси в самый раз.
Витcель, давай до свидания))
мешок и без витселя рпл возьмет и в лч из группы не выйдет - пусть продают, может хоть ленобласть газифицируют на деньгу сэкономленную на недоклубе