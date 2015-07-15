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    Источник: Абрамович проведет в Санкт-Петербурге переговоры о трансфере Витселя

    Владелец "Челси" Роман Абрамович проведет в Санкт-Петербурге переговоры насчет возможного перехода в лондонскую команду полузащитника "Зенита" Акселя Витcеля.
    Ранее в СМИ сообщалось о том, что футболист близок к переходу в "Милан".
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    15.07.2015 16:38
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    Комментарии160
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 15 июля 2015, 23:33

      маловероятно

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      Рейтинг: +44

      dark_akex 15 июля 2015, 22:00

      Португальский наставник "Челси" Жозе Моуринью заявил, что его не интересует полузащитник "Зенита" Аксель Витсель, а так же специалист подчеркнул, что сейчас в России нет футболистов, похожих на Дмитрия Аленичева. "Вы знаете, но мы действительно анализируем российский рынок, но так же мы ведем своих футболистов по всему миру. В России больше нет футболиста, который хоть чем-то мне напоминал бы Дмитрия Аленичева. Это был великолепный игрок и настоящий профессионал" "Недавно смотрел игру сборной России, создалось впечатление, что набрали игроков со двора. Я знаю некоторых игроков, и даже был интерес к их персоне, но с таких подходом к делу, им никогда не играть в лучших чемпионатах мира. К тому же, в России очень большие деньги, которые портят футболистов" "Виллиан и Это’о после Чемпионата России очень, ну очень сложно привыкали к моим тренировкам. Я не верил своим глазам, что футболисты могут находиться в таком состоянии. Да, я слышал, что Витсель хочет покинуть Россию, но у "Челси" нет к нему ни какого интереса. Когда он играл в Португалии, я хотел его видеть в Интере, но сейчас это уже другой игрок. Что касается фамилий, то больше всего в России выделяются Промес и Шатов, однако, мы не собираемся ими усиливать наш состав"

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      Рейтинг: +865

      ROIS > dark_akex 15 июля 2015, 22:38

      Спасибо. Интересная информация. Жозе как всегда прав , но блин я бы очень хотел ещё когда-нибудь увидеть российского игрока в моём любимом клубе((((. Надеюсь когда-нибудь осчастливят меня(((.

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      Рейтинг: +44

      dark_akex > ROIS 15 июля 2015, 22:46

      Я тоже надеюсь. Но пока нет игрока в России что бы он был достоин сидеть на лавке в Челси, ни говоря про игру за основу.

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      ...
      Рейтинг: +865

      ROIS > dark_akex 15 июля 2015, 22:47

      Жаль.Будем мечтать и верить что появится.

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      Рейтинг: +865

      ROIS > dark_akex 15 июля 2015, 22:49

      Ты случайно не знаешь коллега как сменить своё имя тут ? я когда-то по пьяни написал роис и не могу поменять))?

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      Рейтинг: +253

      Inside91 > ROIS 16 июля 2015, 00:45

      Ну так Смертин и Жирков уже играли)

      1
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      Рейтинг: +13

      GOGER > ROIS 16 июля 2015, 02:26

      Глор

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      Рейтинг: +865

      ROIS > Inside91 16 июля 2015, 06:08

      Ещё и Дмитрий Харин играл ..... но мы про настоящее время.

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      Рейтинг: +865

      ROIS > GOGER 16 июля 2015, 06:10

      P...i..d..o..r.

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      Рейтинг: +865

      ROIS > GOGER 16 июля 2015, 06:11

      Да всем плевать кем ты являешься ...нам то зачем рассказывать. Почитай у меня в профиле кто ты такой-там про тебя написано. В игнор тебя ......... ра.

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      Рейтинг: +865

      ROIS > GOGER 16 июля 2015, 06:12

      П.Н.Х П.Д.Р.

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      Рейтинг: +126

      vrossiinetfutbola > ROIS 16 июля 2015, 09:11

      может, Черышев)

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      Рейтинг: +362

      StokeCity > ROIS 16 июля 2015, 09:21

      правильно ты о себе написал

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      Рейтинг: +865

      ROIS > StokeCity 16 июля 2015, 10:22

      Я же писал что ты в игноре не вижу твоих комментариев ибо ты неадекватный-время не трать и запомни что ты тот кто прописан у меня в профиле как и твоя мама , которая на вокзале подрабатывает (лупится за мелочь). чтоб вас с папкой прокормить.

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      Рейтинг: +865

      ROIS > juventus186 16 июля 2015, 10:23

      хватит мне писать юрист не юрист. не актуально уже. я тебе писал по-этому поводу уже ответ.

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      Рейтинг: +865

      ROIS > vrossiinetfutbola 16 июля 2015, 10:23

      не понял тебя.

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      Рейтинг: +392

      juventus186 > ROIS 16 июля 2015, 10:56

      ROIS, не понял , чо за тон?
      Если, насчет Жозефина - то это Т9!
      Сам только что заметил!
      В мыслях не было кого-то оскорблять !
      Когда бы ты мне что-то писал именно по ЭТОМУ ПОВОДУ, ЕСЛИ ПОВОД ВОЗНИК ТОЛЬКО СЕЙЧАС!
      Вообще ни уя я твой тон не понял!!!Раньше нормально обшались...
      Ну юрист, значит грамотный человек, поэтому интересуюсь, вроде адекват, а ведешь себя непонятно?

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      Рейтинг: +865

      ROIS > juventus186 16 июля 2015, 11:52

      Я в нормальном же смысле)) Я имею ввиду что я же говорил что хоть и юрист в футбольных делах там особая тема и её знать надо....так что всё нормально бро ты не так понял.

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      Рейтинг: +392

      juventus186 > ROIS 16 июля 2015, 11:57

      Видишь, даже коммент удалил-
      не груби, я понимаю , дол....ев хватает, но нормальные люди тоже, есть, и не надо с ними отношения портить , я хоть и в АПЛ не за Челси, но все равно мне эта команда интрересна , в первую очередь, из-за тренера, признаюсь.

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      Рейтинг: +392

      juventus186 > ROIS 16 июля 2015, 12:09

      Так тут не футбольная тематика !!!
      Почему человеку не дают выехать за границу???
      Это ж нарушение его прав, получается, тут речь не за футбол, если бы у Капелло таких бабок не б ыло, он бы мог свободно передвигаться , я так понимаю.Ты просто суть вопроса моего не понял, хотя я , вроде, нормально написал !
      Мля, второй раз такая лажа, непонятки, первый раз хуе.....ли друг друга, потом выяснилось , что один другого неправильно понял:-))
      Тоже, юрист, кстати , что-то вы непоятливые какие-то:-)))
      Теперь ясно ?

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      Рейтинг: +865

      ROIS > juventus186 16 июля 2015, 12:17

      Ааа ясно))) просто тут п......ры всякие ещё бесят. Приходится им отвечать на их языке пусть жрут... ещё потом удивляются почему я по их родне прохожусь))) пусть жрут чтоб обиднее им было.....и вообще если семья нормальная такие уё....и не рождаются. ваще сайт испоганился из за всякий п...ов.

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      ...
      Рейтинг: +392

      juventus186 > ROIS 16 июля 2015, 12:30

      ROIS, ну тебе виднее, конечно, только я считаю, что родители их как раз не на вокзале лупятся, а работают на благо своих детей , я в школе работал , знаю , как подобные ему мыслят и двигаются, родители у таких, кстати- адекваты, сам общался,знаю...
      Ну да ладно, не о том базар, там федеральное законодательство приплели, я в нем ни х не шарю, математика, физика, пожалуйста!
      А желание познать и разобраться есть, даже потребность, я бы сказал:-))
      Ну, если не владеешь вопросом, грузить не буду ....
      По мне, так за хату и налоги он должен со своих 930 000 000р платить, не обеднеет.
      Честно , свалил бы уже, наша молодежка не в пример лучше!!!
      Сегодня с греками рубимся, на победу наших поставил!

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      Рейтинг: +865

      ROIS > juventus186 16 июля 2015, 12:38

      По налогам согласен. Победы нашим ! А неадекватным этим так и надо ! Писал и буду писать - пусть жрут. Мой негатив и проклятие на них передадутся и им и их семьям будет плохо - пусть жрут. Ладно побегу- делишки ждут. Спишемся , Бро. Рад что здесь есть адекватные болельщики хоть и мало ! Поставь аву наконец , чтоб тебя узнать всегда проще было.

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      Рейтинг: +865

      ROIS > GOGER 16 июля 2015, 19:18

      Рад за тебя что ты глор.

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      Рейтинг: +864

      diktor 15 июля 2015, 21:56

      По ходу Абрамович получил указание с верху-иначе зачем Челси этот газопроводчик-да еще и за деньги.А так сказали-хочешь не хочешь а помогать надо.

      0
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      Рейтинг: +392

      juventus186 > diktor 16 июля 2015, 10:09

      У ТЕБЯ "газовая" паранойя , это болезнь излечима, поверь, тебе лишь надо в себя поверить!!
      Прости жизнь за то, что она любит успешных целеустремленных мужиков, а не неудачников, которые все валят на заговоры и"что Зенит всех" купил.....
      Прости жизнь за то, что она."оставляла, осталяет и будет оставлять с носом тех, кто завидует победам других"!!
      Ты не представляжешь, как тебе легче станет!!!!
      НУ НЕ ТЯНЕТЕ ВЫ ПОКА НА ЧЕМПИОНСТВО !!!

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      Рейтинг: +43

      laim2 15 июля 2015, 21:36

      Челси = это серьезно, а Милану не хватит денег

      0
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      Рейтинг: +24

      viRUS 76 15 июля 2015, 21:20

      Я думаю он за Халком приехал в связку к Фалькао

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      Рейтинг: +42

      alboro 15 июля 2015, 21:15

      Пусть забирают кучерявого

      0
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      Рейтинг: +185

      Bobus 15 июля 2015, 21:12

      олигарху сказали помочь зенитам заработать

      0
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      Рейтинг: +392

      juventus186 > Bobus 16 июля 2015, 10:14

      Гром гремит, земля трясется! Спартак, спотыкаясь, к медалями несется! Только вот незадача!!! Что сезон- то облом!! Но мы невиновны- причины в другом!!! У коней - свои судьи, их Гинер купил Зенит так вообще весь сезон проплатил! Кругом заговорщики, откаты, мздоимцы! Одни лишь мы честные, мы - не уфимцы! А то, что лажаем кругом в обороне - Все это - злой рок, поверьте- не боле!

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      Рейтинг: +180

      iM_DaRkSiDe 15 июля 2015, 21:09

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      Рейтинг: +143

      Palex > iM_DaRkSiDe 15 июля 2015, 21:18

      Эта реклама, для Месси в самый раз.

      1
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      Рейтинг: +886

      Великолепный 15 июля 2015, 21:07

      Витcель, давай до свидания))

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      Рейтинг: +146

      Serjinho 15 июля 2015, 20:19

      мешок и без витселя рпл возьмет и в лч из группы не выйдет - пусть продают, может хоть ленобласть газифицируют на деньгу сэкономленную на недоклубе

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