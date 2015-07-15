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    Фарфану предлагают 10,7 млн евро в год в ОАЭ

    Полузащитник немецкого "Шальке" Джефферсон Фарфан заинтересовал клуб из ОАЭ "Аль-Джазиру", который планирует летом приобрести голландского футболиста. Азиатская команда готова предложить игроку заработную плату в размере 10,7 миллиона евро в год. Срок потенциального контракта - три года.

    Предполагается, что, продав Фарфана, у "рудокопов" появятся деньги на покупку полузащитника "Интера" Джердана Шакири.

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    Источник: Bild

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    15.07.2015 06:42
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +93

      Deuced 15 июля 2015, 21:01

      нихрена себе - грех не согласиться

      0
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      Рейтинг: +39

      ZeuSS 15 июля 2015, 11:42

      Чем Шакири лучше Фарфана?

      0
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      Рейтинг: +60

      Барабуля 15 июля 2015, 11:20

      Он уже в возрасте, можно ехать.

      0
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      Рейтинг: +263

      ИГРОЧИШКА 15 июля 2015, 10:01

      ВЛАДИК, БУДЬ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ!)ГЫЫЫЫЫЫЫ

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 15 июля 2015, 08:49

      Однако!

      0
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      Рейтинг: +47

      Ronin Sibir 15 июля 2015, 08:48

      Подозреваю, что источником информации для автора данной новости служил фонарь (потолок, балда, нужное подчеркнуть).

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      Рейтинг: +34

      Bolela Barca 15 июля 2015, 08:39

      последний сезон не оч, да и на кубке почти ничего не показал, за что ему давать 10 лямов? совсем из ума вышли

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      Рейтинг: +50

      kanuni 15 июля 2015, 07:44

      Фарфан голландец??А я думал перуанец.

      1
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      Рейтинг: +32

      Katl > kanuni 15 июля 2015, 08:03

      Он перуанец, это косяк автора

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      Рейтинг: +10

      kroos_39 > kanuni 15 июля 2015, 11:30

      я думаю автор перепутал его с Д.Ленсом из Динамо К. !! )))

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      Рейтинг: +3650

      АртурZaСМ 15 июля 2015, 07:32

      На.х.е.ра арабам это надо кому-то там Фарфану 11 лямов платить понимаю если бы был футболер с именем...

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      Рейтинг: +52

      MariupolFERD 15 июля 2015, 07:22

      перейдет если так

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