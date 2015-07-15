Фарфану предлагают 10,7 млн евро в год в ОАЭ

Полузащитник немецкого "Шальке" Джефферсон Фарфан заинтересовал клуб из ОАЭ "Аль-Джазиру", который планирует летом приобрести голландского футболиста. Азиатская команда готова предложить игроку заработную плату в размере 10,7 миллиона евро в год. Срок потенциального контракта - три года.



Предполагается, что, продав Фарфана, у "рудокопов" появятся деньги на покупку полузащитника "Интера" Джердана Шакири.



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