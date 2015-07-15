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    Ван Перси будет зарабатывать в Турции порядка 5 млн евро в год

    Новоиспеченный нападающий турецкого "Фенербахче" Робин Ван Перси будет зарабатывать на новом месте работы 4,9 миллиона евро в год. Помимо этого голландец будет получать зачисления на счет после каждого матча в составе клуба в размере 20 тысяч евро. Напомним, что контракт форварда заключен на три года.

    За трансфер футболиста "Фенербахче" уплатил 6 миллионов евро.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    15.07.2015 06:26
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1532

      starche 15 июля 2015, 17:16

      Хватит на хну закрасить седину!

      0
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      Рейтинг: +201

      dante_voorhees 15 июля 2015, 12:32

      Заслуживает если достойно покажет себя, нам надо 20-е чемпионство и добавить 4-ю звезду над эмблемой

      0
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      Рейтинг: +10

      street spirit 15 июля 2015, 12:24

      ппц, у Кокорина зп такая же...

      0
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      Рейтинг: +673

      Кабинетный Зенит 15 июля 2015, 12:08

      нифигасе .. откуда у них столько бабла ?

      0
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      Рейтинг: +201

      dante_voorhees > Кабинетный Зенит 15 июля 2015, 12:30

      Ну это же Фенер, а ты не знал что Азиз президент Фенербахче миллиардер. Он владеет спортивным клубом Фенербахче и вкладывает не малые деньги, посмотри на результаты спортивного клуба Фенербахче, Волейбол, Баскетбол он к тому же владелец отеля в Кемере и владелец спортивного канала тв Фенер, а еще все магазины Фенериум принадлежит ему

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      Рейтинг: +1532

      starche 15 июля 2015, 10:10

      Он уже никому не интересен, зря валил из Арсенала.......

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      Рейтинг: +312

      Liam_CSKA 15 июля 2015, 10:01

      Робин ван кокоша

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 15 июля 2015, 08:51

      Исполнив свою давнюю мечту стать чемпионом Англии, забил на футбол. Так что, пусть зарабатывает в Турции

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      Рейтинг: +33

      faizaly 15 июля 2015, 08:25

      заработает под конец карьеры

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      Рейтинг: +228

      ANTI CULE 15 июля 2015, 08:24

      Неплохая прибавка к пенсии)

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      Рейтинг: +122

      timur_zenit_fan 15 июля 2015, 08:01

      в млс или оаэ все бы 20 платили, прдешевил с выбором

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