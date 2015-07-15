Ван Перси будет зарабатывать в Турции порядка 5 млн евро в год

Новоиспеченный нападающий турецкого "Фенербахче" Робин Ван Перси будет зарабатывать на новом месте работы 4,9 миллиона евро в год. Помимо этого голландец будет получать зачисления на счет после каждого матча в составе клуба в размере 20 тысяч евро. Напомним, что контракт форварда заключен на три года.



За трансфер футболиста "Фенербахче" уплатил 6 миллионов евро.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!