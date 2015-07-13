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    Бегович подписал с "Челси" четырехлетний контракт

    Лондонский "Челси" объявил о подписании контракта с вратарем "Сток Сити" Асмиром Беговичем. Трудовое соглашение рассчитано на 4 года. У боснийца в стане "синих" будет первый номер.

    По всей вероятности, Беговичу придется довольствоваться статусом игрока подмены, ведь основным стражем ворот "аристократов" является Тибо Куртуа.

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    Источник: Twitter

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    13.07.2015 14:35
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    Комментарии59
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      Рейтинг: +1994

      Mоnоlo 14 июля 2015, 01:00

      Главное чтоб с ПСЖ не встретились. Там и Бегович не поможет.

      0
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      Рейтинг: +541

      Brendan Rodgers 13 июля 2015, 22:43


      Асмир Бегович, сегодня перешедший в «Челси», совершил 379 сейвов за последние 4 сезона Премьер-Лиги. Только Симон Миньоле (439) совершил больше.

      0
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      Рейтинг: +13

      Manchester2015 13 июля 2015, 21:22

      че к чему...смысл было переходить...просто попытаться навязать конкуренцию Куртуа?потом ныть начнет,что не проходит в состав

      0
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      Рейтинг: +55

      Graceful 13 июля 2015, 20:55

      Скорее всего один в нац лиге и лч, второй в нац кубках будут играть. Кипер добротный

      0
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      Рейтинг: +12

      G_M 13 июля 2015, 20:03

      хороший сменщик

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      Рейтинг: +1207

      RussianHorse 13 июля 2015, 18:46

      Удачи!

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      Рейтинг: -130

      калач 13 июля 2015, 18:43

      опять мешок деньгами сорит

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      Рейтинг: +55

      Graceful > калач 13 июля 2015, 20:24

      Денгами посорила именно Барса, потратив на 50 лимонного Неймара 150 лямов

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      Рейтинг: -130

      калач > Graceful 14 июля 2015, 12:41

      150 приснилось чтоле. Заплатили 87 по-моему

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      Рейтинг: +32

      Dead Silence 13 июля 2015, 18:40

      Сменил игровую практику на лавку):

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 13 июля 2015, 18:06

      Выбрал лавку

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      Рейтинг: +43

      baltazor 13 июля 2015, 18:00

      игрок хороший, мог бы и в основе за середняка АПЛ играть. видимо за трофеями погнался...

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