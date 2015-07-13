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    В сделку по Ди Марии может быть включен Кавани

    Нападающий французского ПСЖ Эдинсон Кавани этим летом может оказаться в "Манчестер Юнайтед". "Красные дьяволы" рассматривают юнжоамериканца в качестве замены уехавшему в Турцию Робину Ван Перси. Уругваец, вероятно, будет включен в сделку по переходу из "МЮ" в ПСЖ аргентинца Анхеля Ди Марии.

    В прошедшем розыгрыше "Лиги 1" Кавани провел 35 матчей и забил 18 мячей.

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    Источник: The Guardian

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    13.07.2015 12:50
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    Комментарии55
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      Рейтинг: +61

      Van Vanovich 14 июля 2015, 17:57

      Лучше тогда Бас Доста, он классно головой играет, замыкает голевые передачи, и в комбинационной тоже.

      0
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      Рейтинг: +28

      Nazi 14 июля 2015, 08:40

      Жду скрестив пальцы..

      0
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      Рейтинг: +79

      n1ger0k 14 июля 2015, 05:19

      С одной стороны,не хочется терять классного атакующего полузащитника,а с другой стороны,нужен нап.Делема...

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 13 июля 2015, 23:09

      Кавани стал разменной монетой...

      0
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      Рейтинг: +72

      Zidane_92 13 июля 2015, 21:41

      Почему все забыли Бас Доста?

      0
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      Рейтинг: +12

      G_M 13 июля 2015, 20:01

      Кавани в МЮ Удачи

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      Рейтинг: +593

      112910415 13 июля 2015, 18:49

      не хочется верить

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      Рейтинг: +43

      baltazor 13 июля 2015, 18:04

      Тут скорее можно вести речь об ослаблении МЮ нежели об усилении. Ди Мария все же больше пользы приносит команде чем Кавани.

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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > baltazor 13 июля 2015, 19:20

      Кавани больше голов забивает.

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      Рейтинг: +39

      radyA 13 июля 2015, 16:59

      Кавани я думаю усиление для МЮ, однозначно! Но вот то, что Ди Мария уходит, это плохо конечно! В этом сезоне будет очеееень интересно посмотреть на МЮ!

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      Рейтинг: +2028

      Lionel Messi-10 13 июля 2015, 16:53

      Кавани бревно еще тот)

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