В сделку по Ди Марии может быть включен Кавани

Нападающий французского ПСЖ Эдинсон Кавани этим летом может оказаться в "Манчестер Юнайтед". "Красные дьяволы" рассматривают юнжоамериканца в качестве замены уехавшему в Турцию Робину Ван Перси. Уругваец, вероятно, будет включен в сделку по переходу из "МЮ" в ПСЖ аргентинца Анхеля Ди Марии.



В прошедшем розыгрыше "Лиги 1" Кавани провел 35 матчей и забил 18 мячей.



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