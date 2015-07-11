В Харькове задержан генеральный директор "Металлиста"

Милиция задержала генерального директора харьковского «Металлиста» Виктора Згоника, отказав ему в праве встречи с адвокатом. В обращении на официальном сайте харьковчане заявляют о попытке политического давления и рейдерского захвата.

Руководство ФК "Металлист" обратилось в Министерство внутренних дел Украины с требованием немедленно прекратить незаконное вмешательство в финансово-хозяйственную и спортивную деятельность клуба со стороны местных правоохранителей.