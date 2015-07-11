В Харькове задержан генеральный директор "Металлиста"

Европа)
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Европа)
а в мукачево уже тоже АТО.
Ты сам бандит, доберёмся и завафлим.
пфф я пашти около вас так что я жду!!!
отлично, на удобрение степей пойдёшь.
Все правильно менты делают. Вор должен сидеть в тюрьме. Как и курица которая развалила этот клуб.
Как же вам наверно обидно осознавать,что я реально русский и живу в России.
Любыми способами выгораживаете меня из России,но не получится.
просто тебе обидно сознавать, что хохла видно по первым же его постам.
Если ты у нас живёшь,нам по [Соблюдайте правила].
Лишь бы платил налоги нашему государству.
Вот этим сейчас Хохы от русских и отличаются.
бум бум бум
сами себя пожирают - одни бандиты других
140 комментариев из них и десятка два адекватных едва ли наберется. Бомбасоккер держит марку...
Кстати, сам факт активности гудбайгудбоев и бладихартов на российском ресурсе, при тотальном контроле сетевых контактов граждан Украины со стороны СБУ - о многом говорит. Тем, кто понимает, канешна :)
А что тут непонятного? Информационные войны дело важное. И сайт благоволит. Это же сказка! Регистрируешься Питерцем, заходишь на ветку Анжи или Терека, и говоришь:"Скоро третью кампанию проведем...". Или наоборот, со словами:"У меня два образования, бизнес в Москве, Русские алкаши и работать не могут..."
Все так. Как не смешно, но половина украины - это "коренные питерцы". Эти люди, точне фейки, приходят сюда не для общения, а для того, чтобы сталкивать лбами болельщиков разных клубов РПЛ и разводить с....ч на ветках. И руководят ими самые низменные чувства и зависть.
Обижаете, берите выше!))))))))...у меня допуск с печатью первого отдела был))) Только Вы никому не говорите! Кстати, это не шутка. Хорошо, что Вы это понимаете. Не молчите. Не проходите мимо. Не надо надеяться на редакторов. У них другие задачи(повысить рейтинг сайта)...что очень странно.
Вот-вот. МинСтець отрабатывает заокеанский заказ.За обещанные печеньки. Того не понимают только исполнители, що "их кинули" вже. Не будет печенек больше. Ну, а если кто "идейный" - того и не жаль даже.
Коллеги по соккеру, не ведитесь на провокации троллей! Их много здесь, регистрирующихся болельщиками клубов тех городов, в которых никогда не были. И специально провоцирующих срач между Махачкалой и Питером, между Москвой и Нальчиком, между одними русскими и другими такими же русскими.
Некоторые не прячутся, что они с Украины, но провоцируют при этом "обоснованно".
Не ведитесь и на их провокации.
Есть здесь немало нормальных украинских болельщиков - им всяческое "добро пожаловать", рады пообщаться на футбольные темы.
Да, кто знает, почему Зенит и Днепр - одноклубники, тот поймет, почему форму 2 не пропьешь.
Ну что ж, будем противостоять минстецю вместе!
Ну а когда я буду Динамо троллить (а я буду!) - уж не обижайтесь сильно, пожалуйста. Ведь потроллить - то есть за что :)
Принято! Взаимно))) Удачи во всем!