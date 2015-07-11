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    В Харькове задержан генеральный директор "Металлиста"

    Милиция задержала генерального директора харьковского «Металлиста» Виктора Згоника, отказав ему в праве встречи с адвокатом. В обращении на официальном сайте харьковчане заявляют о попытке политического давления и рейдерского захвата.

    Руководство ФК "Металлист" обратилось в Министерство внутренних дел Украины с требованием немедленно прекратить незаконное вмешательство в финансово-хозяйственную и спортивную деятельность клуба со стороны местных правоохранителей.

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    Источник: ФК «Металлист»

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    11.07.2015 17:37
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    Комментарии159
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      Рейтинг: +10

      aderrod 18 июля 2015, 20:31

      Европа)

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      Рейтинг: +1707

      kkomov 12 июля 2015, 11:16

      а в мукачево уже тоже АТО.

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      Рейтинг: +50

      ФАНАТ АРСЕНАЛ 2 > kkomov 13 июля 2015, 12:22

      да что ты! там у вас всьо уже показали... правда я за ПС потомучто наехали на бандитов которые у власти типа медведя

      0
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > ФАНАТ АРСЕНАЛ 2 14 июля 2015, 20:41

      Ты сам бандит, доберёмся и завафлим.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +50

      ФАНАТ АРСЕНАЛ 2 > Juventus 32 17 июля 2015, 13:07

      пфф я пашти около вас так что я жду!!!

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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > ФАНАТ АРСЕНАЛ 2 18 июля 2015, 19:45

      отлично, на удобрение степей пойдёшь.

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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > kkomov 18 июля 2015, 19:48

      Нет, туда нагрянули хвалёные бойцы правого гомосектора, завалили несколько мусоров, у которых в кабуре вместо стволов были огурцы, а когда "Альфа" подтянулась навалили в штаны и дрыснули по пасадкам.

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      Ответить
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      Рейтинг: +631

      mat73 12 июля 2015, 09:51

      В армию его!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +302

      10 seconds to stars 12 июля 2015, 08:31

      Все правильно менты делают. Вор должен сидеть в тюрьме. Как и курица которая развалила этот клуб.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1686

      BloodyНeart 12 июля 2015, 01:44

      Как же вам наверно обидно осознавать,что я реально русский и живу в России.
      Любыми способами выгораживаете меня из России,но не получится.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +877

      Коняра85 > BloodyНeart 12 июля 2015, 12:56

      просто тебе обидно сознавать, что хохла видно по первым же его постам.

      3
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 > BloodyНeart 12 июля 2015, 23:55

      Если ты у нас живёшь,нам по [Соблюдайте правила].
      Лишь бы платил налоги нашему государству.
      Вот этим сейчас Хохы от русских и отличаются.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +60

      Оргазмирующий Прапор 12 июля 2015, 00:38

      бум бум бум

      0
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      Рейтинг: +366

      peduSKA 11 июля 2015, 23:53

      украина гори в аду!

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      Ответить
      ...
      Рейтинг: +335

      Поц > peduSKA 12 июля 2015, 00:17

      А особенно пусть горят в аду те опущенные хохлы, которые загаживают этот сайт своими высерами.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 > Поц 12 июля 2015, 23:59

      Им за каждый пук платит Европа, а за обсёр Америка.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 11 июля 2015, 22:39

      сами себя пожирают - одни бандиты других

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      Рейтинг: +67

      Donbass_Za_Dynamo 11 июля 2015, 21:47

      140 комментариев из них и десятка два адекватных едва ли наберется. Бомбасоккер держит марку...

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      Ответить
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 11 июля 2015, 20:50

      Кстати, сам факт активности гудбайгудбоев и бладихартов на российском ресурсе, при тотальном контроле сетевых контактов граждан Украины со стороны СБУ - о многом говорит. Тем, кто понимает, канешна :)

      7
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      Рейтинг: +2123

      Sem25 > Старый Пью 11 июля 2015, 20:59

      А что тут непонятного? Информационные войны дело важное. И сайт благоволит. Это же сказка! Регистрируешься Питерцем, заходишь на ветку Анжи или Терека, и говоришь:"Скоро третью кампанию проведем...". Или наоборот, со словами:"У меня два образования, бизнес в Москве, Русские алкаши и работать не могут..."

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      Рейтинг: +44

      genezis > Sem25 11 июля 2015, 21:12

      а они разве могут работать ??

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      ...
      Рейтинг: +2123

      Sem25 > genezis 11 июля 2015, 21:26

      Черным по белому написано. Украинский тролль(видели тут таких?) ряженый в представителя Российского Кавказа, заходит на ветку Московского клуба. Дальше объяснять, что он может сказать?))))))))))))))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +296

      Старый Пью > Sem25 11 июля 2015, 21:31

      Ну вот Вы, болельщик ФК НКВД (без обид, ничего личного -исключительно в контексте), всё правильно понимаете :) А не все, к сожалению :) и даже некоторые редакции недостаточно ответственно относятся, панимаэш ...

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      ...
      Рейтинг: +443

      EVM > Sem25 11 июля 2015, 21:38

      Все так. Как не смешно, но половина украины - это "коренные питерцы". Эти люди, точне фейки, приходят сюда не для общения, а для того, чтобы сталкивать лбами болельщиков разных клубов РПЛ и разводить с....ч на ветках. И руководят ими самые низменные чувства и зависть.

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      Рейтинг: +2123

      Sem25 > Старый Пью 11 июля 2015, 21:39

      Обижаете, берите выше!))))))))...у меня допуск с печатью первого отдела был))) Только Вы никому не говорите! Кстати, это не шутка. Хорошо, что Вы это понимаете. Не молчите. Не проходите мимо. Не надо надеяться на редакторов. У них другие задачи(повысить рейтинг сайта)...что очень странно.

      3
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      Рейтинг: +2123

      Sem25 > EVM 11 июля 2015, 21:45

      Вы считаете, что они тут по зову сердца??? Сомневаюсь. Судя по некоторым - материальная заинтересованность. А "сталкивают"то, что можно и просто рассорить и разъединить. Это и национальности и города...

      3
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > Sem25 11 июля 2015, 21:49

      Вот-вот. МинСтець отрабатывает заокеанский заказ.За обещанные печеньки. Того не понимают только исполнители, що "их кинули" вже. Не будет печенек больше. Ну, а если кто "идейный" - того и не жаль даже.
      Коллеги по соккеру, не ведитесь на провокации троллей! Их много здесь, регистрирующихся болельщиками клубов тех городов, в которых никогда не были. И специально провоцирующих срач между Махачкалой и Питером, между Москвой и Нальчиком, между одними русскими и другими такими же русскими.
      Некоторые не прячутся, что они с Украины, но провоцируют при этом "обоснованно".
      Не ведитесь и на их провокации.
      Есть здесь немало нормальных украинских болельщиков - им всяческое "добро пожаловать", рады пообщаться на футбольные темы.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +296

      Старый Пью > Sem25 11 июля 2015, 22:16

      Да, кто знает, почему Зенит и Днепр - одноклубники, тот поймет, почему форму 2 не пропьешь.
      Ну что ж, будем противостоять минстецю вместе!
      Ну а когда я буду Динамо троллить (а я буду!) - уж не обижайтесь сильно, пожалуйста. Ведь потроллить - то есть за что :)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +443

      EVM > Sem25 11 июля 2015, 22:21

      Не исключаю, что меркантильный интерес имеет место, и все это рассчитано на неокрепшие умы и клубные противостояния.

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      ...
      Рейтинг: +2123

      Sem25 > EVM 11 июля 2015, 22:27

      И нашу разобщенность. Для нас нормой стало поведение"Троля-Лжеца-Девственника". И это печально и опасно.

      2
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      ...
      Рейтинг: +2123

      Sem25 > Старый Пью 11 июля 2015, 22:29

      Принято! Взаимно))) Удачи во всем!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +443

      EVM > Sem25 11 июля 2015, 22:48

      Опасно, не спорю.

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