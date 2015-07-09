Сборная Италии всегда славились безупречной обороной... Рад что МЮ приобрел еще одного молодого но уже зрелого игрока.. к тому же он универсальный деф... а то что он мало раскрученный и менее пропиаренный это даже лучше... цена (12,9 млн фунтов) за железобетонного игрока основы сборной Италии и лучшего правого защитника Серии А 03/04 вплоне адекватная!!! Удачу Дармиану!!!
Главный тренер "Торино" Джампьеро Вентура сообщил, что защитник туринской команды Маттео Дармиан продолжит карьеру в "Манчестер Юнайтед".
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