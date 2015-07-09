Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дармиан продолжит карьеру в "Манчестер Юнайтед"

    Главный тренер "Торино" Джампьеро Вентура сообщил, что защитник туринской команды Маттео Дармиан продолжит карьеру в "Манчестер Юнайтед".

    "Это правда, Дармиан будет играть в Лиге чемпионов с "Манчестер Юнайтед". Маттео заслужил играть в топ-клубе и всегда мечтал выступать в Лиге чемпионов. Так что теперь его мечта будет исполнена", - приводит слова наставника "Торино" Вентуры Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
    Ранее сообщалось, что "Торино" готов расстаться с 25-летним игроком за 20 миллионов евро. В минувшем сезоне итальянской Серии А Дармиан провёл 33 матча, в которых забил два мяча и отдал голевую передачу. Также сообщалось, что в переходе Дармиана заинтересована мюнхенская "Бавария".

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.07.2015 00:47
    Рекомендуем
    Комментарии104
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13

      Edgar-Davids 10 июля 2015, 06:32

      Сборная Италии всегда славились безупречной обороной... Рад что МЮ приобрел еще одного молодого но уже зрелого игрока.. к тому же он универсальный деф... а то что он мало раскрученный и менее пропиаренный это даже лучше... цена (12,9 млн фунтов) за железобетонного игрока основы сборной Италии и лучшего правого защитника Серии А 03/04 вплоне адекватная!!! Удачу Дармиану!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      Bavaria_M 9 июля 2015, 16:20

      ясн опять классного игрока прои_пал лысый физрук. скорей бы его уже выгнали бы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 9 июля 2015, 16:06

      Дармиану успехов в АПЛ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +307

      yudin_duda 9 июля 2015, 12:52

      МЮ последнеее время очень радует на ТО, сначала Блинд и Эррера, теперь Дармиан, удачи итальянцу!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 9 июля 2015, 11:27

      хорошо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +114

      miggel 9 июля 2015, 10:29

      МЮ нужен новый Сильвестр, Дармиан вполне может им стать...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +870

      jet_set 9 июля 2015, 09:44

      Вот такие пироги.
      МЮ покупает лучшего игрока сборной Италии 2014 года, с остаточным трехлетним контрактом за 18 млн евро.
      А один клуб который никогда не выигрывал АПЛ (не будем упоминать название коллектива) купил Клайна за 19 млн евро у которого оставался год по контракту.

      Кого-то просто наевали)

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1197

      George-CFC > jet_set 9 июля 2015, 11:17

      c потолка берешь цены? лишь бы на 1 млн евро увеличить стоимость игрока ЛФК... Клайн по данным трансфермаркт 17,70 млн евро. Дармиан 20 млн евро.
      Смешно за правого дефа из середняка серии А отдавать 20 млн евро... 2 года назад Торино его купили за 1.8 млн евро.
      А Клайн англичанин, который всю жизнь в английском футболе, что уже немаловажно при возможно скором лимите с сезона 16/17.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +870

      jet_set > George-CFC 9 июля 2015, 12:08

      Опять ты лезешь своим носом не туда и снова получаешь по его длинному концу.
      Клайна купили за 10,5 млн фунтов - 15 млн евро.
      Плюс бонусы на 2,5 млн фунтов - 4 млн евро.
      Итого: дать калькулятор?

      Дармиана еще не подписали и оф.информации не было. На итальянском туттоспорте говорят о 18 млн евро. Но нужно ждать официалки.
      По поводу англичанин он или нет, это вообще отдельный разговор. Оба могут не заиграть. Так что об это я даже и не упоминал.
      Факт в том, что колбасы вывали 19 млн евро за защитника у которого оставался год поконтракту. Это фееричный мозгодолбизм.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +577

      Виталик ManUtd Rus > jet_set 9 июля 2015, 12:12

      Если бонусы за кляйна предусматривают выигрыш им титулов с ливеркой , то саутгемптон их не получит никогда )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1197

      George-CFC > jet_set 9 июля 2015, 12:24

      бонусы сразу платятся? дать мозгов?:)
      Как Клайн может не заиграть в АПЛ, если он в ней только и играл... Только какой-то бес если в него вселится.
      Мозгодолбизм это купить дефа за 20 млн евро, при том что 3 года назад его покупали за 1.8 млн евро! У Дармяна контракт до 2017 года. 2 года...
      А Ливерпуль купил качественного Клайна англичанина за дешево при том какие цены на английских футболистов. Потом всё это аукнется и Челси и МЮ и МС, что англичан будет не хватать для старта

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +577

      Виталик ManUtd Rus > George-CFC 9 июля 2015, 12:31

      Какая разница , за сколько его покупали ? ))) Цена за кляйа и Дармиана сейчас примерно одинаковая будет уплачена , но у англа контракт заканчивается , а у итальянца нет . И только дурачок может поверить в то , что кляйна увел ливер у МЮ ))) Юнайтед на него не претендовал

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +870

      jet_set > George-CFC 9 июля 2015, 12:38

      В МЮ с англичанами никогда проблем не было и не будет.
      Только сейчас в основе МЮ играет 5 сборников + Янг. Против одного у Челси.
      Ну и что, что Клайн играл в АПЛ? Это гарантия качества? Тогда чтож Ловрены, Ламберты, Лалланы и прочие не феерят?
      Дармиан - лучший игрок сборной Италии 2014 года. Это уже о чем то говорит. Никто не говорит что этот заиграет, а другой нет. Научись читать что пишут другие.
      Так как Клайн защитник то в бонусах учитывается количество игр, скорее всего. Джонсон ушел, значит Клайн минимум 60-70% игр сезона проведет, значит бонусы святые получат.
      Итого:
      19 млн евро за защитника среднего уровня у которого оставался год контракта. Ливерпудель молодец)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1197

      George-CFC > jet_set 9 июля 2015, 12:40

      А Дармиан что топ-защитник по-твоему? оба нормальные середняки. Всё-таки не Данило подписали.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +870

      jet_set > George-CFC 9 июля 2015, 12:43

      Я тебе уже битый час об этом пишу.
      Оба примерно равны. За Клайна переплатили, это всем понятно.Дармиан же брал приз лучшего игрока сборной Италии, а это серьезная награла.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1197

      George-CFC > jet_set 9 июля 2015, 12:58

      Сборная которая не вышла из группы ЧМ. :) Почёт и слава.
      переплатили за обоих

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +692

      teknoo > George-CFC 9 июля 2015, 13:04

      Как на счёт того, что у Дармиана зп будет 48 тысяч в неделю, а Клайна подписали на 90 тысяч в неделю.. Как уже состоявшегося английского топаря..

      Общие суммы контрактов посчитаешь, или помощь нужна? Подпаривает когда начинают меряться ценниками, не учитывая годовую зп.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1197

      George-CFC > teknoo 9 июля 2015, 13:07

      какой источник говорит о з/п? что бы МЮ платил 48 в неделю... Дармиан с его агентом[Соблюдайте правила]получается

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +692

      teknoo > George-CFC 9 июля 2015, 13:27

      Об этом говорит не один источник, а ряд источников - оговоренный оклад равняется 2 миллионам евро в год.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1197

      George-CFC > teknoo 9 июля 2015, 13:36

      ну какой ряд источников

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +692

      teknoo > George-CFC 9 июля 2015, 13:56

      Football-italia: Darmian will sign a four-year contract, with wages of between €1.8m-€2m.

      Daily Star: Manchester United to pay new £12.9m signing just £30,000-per-week.

      Fanatix: Matteo Darmian will apparently pocket just £30,000 per week when he completes his prospective move to Manchester United from Torino.

      Sportwitness: Darmian to accept Man United move on 4 year deal at €48k per week.

      Telegraph: We are told that Darmian, who has two years remaining on his current deal at Torino, will sign a four-year deal at Old Trafford worth £50,000-a-week.

      Times: Matteo Darmian will cost £12.5 million after reportedly making contract about the Torino full back and offering to treble his wages to around £45,000 a week.

      --

      Пока вот такие вот.. более подробная информация появится только после завершения сделки, но общий тренд уже понятен.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1197

      George-CFC > teknoo 9 июля 2015, 14:01

      спасибо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      Juventus21 9 июля 2015, 08:57

      Итальянские газеты пишут, что сумма трансфера составила 18 млн евро. Хорошего защитника урвал МЮ. Поздравляю.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +921

      alessios1990 > Juventus21 9 июля 2015, 09:11

      Спасибо за поздравления! А я так хотел видеть его в Баварии) Он кстати играл еще в Палермо с тем же Гликом, Ночерино и по-моему Пасторе. Камиль Глик тоже похоже не задержится в Торино..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +29

      ELIS20 > Juventus21 9 июля 2015, 10:26

      Спасибо)))Мы хлам не покупаем, впрочем как и вы.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +577

      Виталик ManUtd Rus > Juventus21 9 июля 2015, 12:18

      хороший игрок на самом деле ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +186

      Juventus21 > alessios1990 12 июля 2015, 21:56

      Привет Саш. Бавария упустила хорошего игрока, воспитанник Милана как никак) а за Палермо он не так много сыграл, но это позволило ему отправится в аренду к быкам, где его и приметили. А Камиль, как ты уже отметил, долго не задержится в Торино. Тоттенхэм проявлял к нему интерес. Тоже мощный бек.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +186

      Juventus21 > ELIS20 12 июля 2015, 21:58

      Бывало раньше и подписывали хлам, но как говорится, на ошибках учатся) Сейчас трансферная политика Юве налаживается.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +186

      Juventus21 > Виталик ManUtd Rus 12 июля 2015, 22:00

      Получше всех фланговых МЮ будет. Если сумеет адаптироваться к АПЛ, что будет весьма непросто.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1197

      George-CFC 9 июля 2015, 08:49

      Клайн лучше и адаптироваться не нужно к АПЛ. А тут игрок из серии А. Как рассказывал Куадрадо, от скоростей голова у него кружилась, не знал что делать, куда бежать, кого закрывать, как открываться... Игрок все-таки сборной Италии, интересно посмотреть.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +692

      teknoo > George-CFC 9 июля 2015, 10:17

      Чем Клайн лучше? Что-то мне подсказывает, что каких-либо внятных аргументов от тебя я не услышу. Даже 30-летний полузащитник Антонио Валенсия, игравший весь сезон на позиции правого бэка, уделал Клайна практически по всем показателям.. Что уж говорить про лучшего крайнего защитника итальянского чемпа.

      И только не надо начинать это гонево про Серию А и бла бла бла. Италия всегда славилась именно своими защитниками - на мой взгляд, риск в этой сделке минимален.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1197

      George-CFC > teknoo 9 июля 2015, 11:14

      Куда уж мне внятные аргументы для болельщиков МЮ, которые думают, что только они совершают великие трансферы и прекрасных игроков покупают. Если думаешь, что риск минимален, то хорошо.
      Но то, что МЮ упустил Клайна и сразу переключился на Дармиана и спешил его подписать, заплатив 20 млн евро, факт. Теперь же у вас Клайн, который ещё в конце мая, когда были новости "одной ногой в МЮ", был у вас превосходным защитником, теперь плохой игрок, потому что перешёл в ЛФК.
      Да будь наоборот, вы бы нахваливали Клайна, а ЛФК нахваливали бы Дармиана. В этом вы конечно необъективны. Но только сама их игра покажет, стоило ли переплачивать за Дармиана 20 млн евро!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +692

      teknoo > George-CFC 9 июля 2015, 11:34

      Аргументов о том, чем же Клайн лучше, я так и не дождался..

      Теперь попробуем разобрать комментарий - "Но то, что МЮ упустил Клайна и сразу переключился на Дармиана и спешил его подписать, заплатив 20 млн евро, факт."

      Это факт для кого? Газеты марали километры бумаги и генерировали тучу статей исходя лишь из того факта, что МЮ нужен был райтбэк, а у талантливого англичанина заканчивался через год контракт, который он не торопился продлевать. Так же как и в ситуации с Фирмино, если бы МЮ действительно проявлял явный интерес, то игрок уже был бы на Олд Траффорд.. С этим, я думаю, глупо спорить.

      "Теперь же у вас Клайн, который ещё в конце мая, когда были новости "одной ногой в МЮ", был у вас превосходным защитником, теперь плохой игрок, потому что перешёл в ЛФК."

      Не знаю для кого он там был превосходным защитником - судя по последнему сезону, Валенсия справляется с этой ролью как минимум не хуже. Плохим игроком его так же никто не называл.. последние 2 сезона он явно в пятёрке лучших крайних защитников АПЛ

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1197

      George-CFC > teknoo 9 июля 2015, 11:48

      Это ваша теория: Если бы МЮ проявлял интерес, то игрок был бы в МЮ далека от реальности. При чем здесь Фирмино, он очевидно не нужен МЮ. И так креатива в атаке много с Херрерой, Матой, Руни да Ди Марией. А Клайн очень был МЮ нужен и интерес был не сомневаюсь при том что хорошо знаком с Шо.
      Зачем тогда берут правого дефа, если ты считаешь, что Валенсия так хорошо играл в сезоне?
      P.S. Где был Валенсия, когда Оскар разрезал пяткой защиту МЮ и Азар отправил мяч в "домик" Де Хеа?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +692

      teknoo > George-CFC 9 июля 2015, 12:06

      "Это ваша теория: Если бы МЮ проявлял интерес, то игрок был бы в МЮ далека от реальности."

      ??? Сейчас даже Тоттенхем котируется у игроков выше, чем ливер - ты последние 3 сезона совсем не следил за трансферными событиями? Какой игрок, находящийся в здравом уме, сейчас выберет ливер вместо МЮ? Ливерпуль оформил эту сделку без конкуренции, так как МЮ просто напросто не обозначил конкретный интерес к данному игроку.

      "Зачем тогда берут правого дефа, если ты считаешь, что Валенсия так хорошо играл в сезоне?"

      При чём тут "ты считаешь"? - это не мои догадки, а сухие факты, которые представлены конкретными цифрами. Если есть сомнения по поводу важности цифр в футболе, то советую посмотреть кино Moneyball ;)

      А правого дефа берут потому, что нужен специалист на данной позиции. Рафа не хуже Дармиана, Клайна, Коулмена и Валенсии, но регулярно травмирован и веры в лучшее уже нет. Валенсия будет использоваться как дублер на позиции ПЗ/ППЗ и останется отличным вариантом для ротации - короче, 25-30 игр за сезон гарантированно.

      "P.S. Где был Валенсия, когда Оскар разрезал пяткой защиту МЮ и Азар отправил мяч в "домик" Де Хеа?"

      Опустился до обсуждения единичных эпизодов? Похвально ;)

      Игроков судят не по отдельным моментам, а по конкретным периодам и отрезкам. К примеру, сезон - это отличный отрезок, по которому можно объективно оценить эффективность игрока и сравнить его с игроками из команд-конкурентов.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1197

      George-CFC > teknoo 9 июля 2015, 12:19

      какие цифры у Валенсии... он косячил весь сезон.
      Цифры важны) в кино Moneyball и в реале они так и не стали чемпионами...
      "Рафа не хуже Дармиана, Клайна, Коулмена и Валенсии"
      Рафаэль это просто днище самое полное, его вообще нельзя ставить в один ряд с этими игроками. Не понимаю, как можно такое утверждать.
      Ладно, останемся при своём мнении, раз у тебя Валенсия чудо правый бек)
      Дармиан мож и не плох будет, но Клайн в Юнайтеде был бы намного лучше.
      Лучше бы Уилсона продлили, а не 20 выкидывали на правого защитника

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +577

      Виталик ManUtd Rus > George-CFC 9 июля 2015, 12:36

      а где были оскар и азар , когда псж был в меньшинстве на стефорд бридж ? Валенсия не защитник даже , а сезон провел лучше , чем ваш кляйн . Посмотрим , кто такой Дармиан . Болельщики серии а хорошего мнения о нем , и это 1 выбор Ван Гаала на эту позицию

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +692

      teknoo > George-CFC 9 июля 2015, 12:36

      "Рафаэль это просто днище самое полное, его вообще нельзя ставить в один ряд с этими игроками. Не понимаю, как можно такое утверждать."

      Опять "аргументы" основанные на личных мыслях? авторитетно :)

      "Ладно, останемся при своём мнении, раз у тебя Валенсия чудо правый бек)"

      Клайн - Валенсия (среднее за матч)

      Пасы (завершенные) 78% - 89%*
      Создано моментов 0.63 - 0.91*
      Ассистов 0 - 0.07*
      Выиграно единоборств 2.12 - 2.41*
      Успешные обводки 0.77 - 1.47*
      Рейтинг защиты 9.93 - 12.43*
      Перехваты 1.80 - 1.99*
      Блокировки 0.17 - 0.24*

      Стата от Squawka

      "Дармиан мож и не плох будет, но Клайн в Юнайтеде был бы намного лучше."

      Данное мнение основано на чём именно?

      "Лучше бы Уилсона продлили, а не 20 выкидывали на правого защитника"

      1. Если бы его не продлили, то он бы уже сейчас был в другом клубе (контракты истекают 30.06). Так что, либо на трансфермаркте неверные данные о длинне контракта парня, либо скоро услышим новости о продлении. Такого таланта явно никто просто так не отпустит (не надо только про Погба - то было скорее исключение, нежели правило).

      2. Речь идёт об АПЛ, так что будем указывать цены в фунтах - 12.7 мил.. Что я считаю копейки за основного крайнего защитника сборной Италии.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1197

      George-CFC > Виталик ManUtd Rus 9 июля 2015, 12:54

      Клайн не мой, не наш...
      и при чём здесь игра с ПСЖ. Они при угловых и не должны ни с кем играть. А если ты помнишь, то 2 гола ПСЖ - это угловые.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +577

      Виталик ManUtd Rus > teknoo 9 июля 2015, 12:54

      У Уилсона контракт автоматически был продлен на 1 сезон .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +577

      Виталик ManUtd Rus > George-CFC 9 июля 2015, 12:56

      ты же делаешь какие-то забавные выводы по одному матчу , вот я в твоем стиле и ответил тебе . Где было ваше чудо нападение в матче против ПСЖ , когда французы играли в меньшинстве больше часа ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +577

      Виталик ManUtd Rus > George-CFC 9 июля 2015, 13:00

      посмотри на сравнительную характеристику за сезон Валенсии и Кляйна , чуть выше которая . И скажи , усилил бы этот игрок состав МЮ ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1197

      George-CFC > Виталик ManUtd Rus 9 июля 2015, 13:02

      этот вывод по эпизоду, где Валенсия позволил пройти Азару.
      Азар забил пенальти с ПСЖ. Больше особенно ничего и не получалось из-за организованной игры французов. Уже 100 раз обсуждали этот матч.
      Если ты думаешь, что этим как-то можно меня уколоть, то это смешно. Напомнил о вылете из ЛЧ, пфф

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1197

      George-CFC > Виталик ManUtd Rus 9 июля 2015, 13:05

      Однозначно усилил бы. Если бы Бано уже в этом сезоне начал сдавать, то я был бы рад видеть Клайна в Челси.
      Да и стата эта сути много не отражает, эти циферки каких-то экспертов отличают на десятые, сотые. Да и от задания, установки тренера тоже многое может зависеть. Стиль игры команды, подстраховка и т д

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +577

      Виталик ManUtd Rus > George-CFC 9 июля 2015, 13:34

      Клайн хотел перейти в клуб из ЛЧ . Если бы он был на самом деле стоящим игроком , то оказался бы в команде из верхней 4 АПЛ . С этим спорить бесполезно и глупо . Статистика - это факты , против которых не попрешь . Ну а против ПСЖ все нападение Челси облажалось по полной, эпичный слив , я просто напомнил тебе об этом , в твоем стиле . Так что как то так )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1197

      George-CFC > Виталик ManUtd Rus 9 июля 2015, 13:40

      не забей Луиз и на последних минутах основного времени и Тиаго Силва на последних минутах доп.времени. Ты бы так не говорил)
      Если ты не заметил, то я и сам сказал, что ничего толком не получилось у нападения. А "облажалось" громко сказано.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +577

      Виталик ManUtd Rus > George-CFC 9 июля 2015, 13:47

      это я к тому , что поддерживаю мнение о том , что нужно рассматривать игру футболистов за большой временной промежуток , сезон например . Нельзя ведь сказать , что Азар плохой футболист, хотя некоторые матчи проваливал .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      ELIS20 9 июля 2015, 08:38

      Вот мы и дождались качественного усиления)))Всякий хлам не покупаем)Теперь нужен еще защитник + 1 напа полюбому надо покупать. К тому же придется походу и кипера покупать)

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11