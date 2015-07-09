Главный тренер "Торино" Джампьеро Вентура сообщил, что защитник туринской команды Маттео Дармиан продолжит карьеру в "Манчестер Юнайтед".





"Это правда, Дармиан будет играть в Лиге чемпионов с "Манчестер Юнайтед". Маттео заслужил играть в топ-клубе и всегда мечтал выступать в Лиге чемпионов. Так что теперь его мечта будет исполнена", - приводит слова наставника "Торино" Вентуры Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.