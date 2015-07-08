Ван Перси готов подписать контракт с "Фенербахче"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Робин ван Перси достиг договоренности с "Фенербахче". По сообщению The Guardian, голландец готов подписать четырехлетний контракт с турецким клубом.



По предварительным данным, соглашение будет рассчитано на 3 года, и "МЮ" получит около 6,5 миллионов евро. Однако клубы еще ведут переговоры относительно платы за игрока.



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