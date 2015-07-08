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    Ван Перси готов подписать контракт с "Фенербахче"

    Нападающий "Манчестер Юнайтед" Робин ван Перси достиг договоренности с "Фенербахче". По сообщению The Guardian, голландец готов подписать четырехлетний контракт с турецким клубом.

    По предварительным данным, соглашение будет рассчитано на 3 года, и "МЮ" получит около 6,5 миллионов евро. Однако клубы еще ведут переговоры относительно платы за игрока.

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    Источник: Guardian.com

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    08.07.2015 19:46
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    Комментарии55
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      Рейтинг: +283

      nahan 9 июля 2015, 15:23

      РВП усилит атаку Фенера и народ там на футбол ходит, на Ван Перси будут ходить. Футбол там на приличном уровне.

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 9 июля 2015, 08:33

      Жаль конечно, что Ван Перси уйдет из Ман.Юнайтед не на мажорной ноте, но таков футбол. Вообще очень достойная команда подобралась у Фенербахче! Нани, Рауль Меурелеш, Диего и вот теперь Ван Перси) Удачи Робину в Турции!

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      Рейтинг: +26

      serset 9 июля 2015, 05:29

      вперед,за титулами...

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      Рейтинг: +16

      Bibras 9 июля 2015, 00:07

      НЕ верится пока официала не будет, много уток ходят.А вообще в Турции ему нелегуо будет если это и случится, там все грубо очень, а он травматичен стал в последние годы.

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      Рейтинг: +720

      Den Bull 8 июля 2015, 23:03

      Турки хорошо укрепляются.

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      Рейтинг: +487

      Катя_МЮ 8 июля 2015, 22:50

      Если это так: значит, так надо.
      Очередная печаль.
      Прощай, Персюня.
      Всего самого наилучшего :)

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      Рейтинг: +186

      Juventus21 8 июля 2015, 21:25

      Урвал таки контракт себе жирный РВП. Сарай ликует небось.

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      Рейтинг: +191

      lobsterdam 8 июля 2015, 21:19

      недорого

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      Рейтинг: +201

      dante_voorhees > lobsterdam 8 июля 2015, 21:22

      сам в шоке вот Нани купили за 6 млн а его цена 15 млн, а Ван Перси купим за 6.5 млн ну хоть 7 пусть будет, а его цена 25 млн, не плохая сделка между прочим

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      Рейтинг: +692

      teknoo > dante_voorhees 8 июля 2015, 21:29

      24 миллиона за него заплатил САФ - когда Робину было 28 и он был в расцвете сил :) Сейчас ему практически 32 и в АПЛ он роль главного страйкера топ клуба уже не тянет.

      Учитывая все факторы, 6-8 миллионов это хорошая цена для Фенера. Я думаю мы его продаём в правильное время и за правильные деньги.. Плюсом ещё будет то, что нам не придётся платить ему 10-12 миллионов зарплаты, за последний сезон в клубе.

      Короче от этой сделки выиграют оба клуба - в Турции он будет наводить шума ещё 2-3 сезона точно.

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      Рейтинг: +201

      dante_voorhees > teknoo 8 июля 2015, 21:44

      да и нам выгодно к тому же связке с Нани играть будет тоже +. Хороших игроков мы получили от МЮ, реально хорошая сделка

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      Рейтинг: +191

      lobsterdam > teknoo 8 июля 2015, 21:56

      турецкий футбол не смотрю, но мне кажется, там игра динамичная и жесткая, не для возрастных игроков.

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      Рейтинг: +201

      dante_voorhees > lobsterdam 8 июля 2015, 21:59

      в Турции сложно играть особенно хрустальным игрокам но АПЛ-ские игроки запросто могут играть в Турции так как и в Англии жесткая игра и скоростная естественно

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      Рейтинг: +239

      Caesar555 > dante_voorhees 9 июля 2015, 12:04

      Фенер будет выступать в еврокубках?

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      Рейтинг: +43

      Карпати1963 8 июля 2015, 21:17

      класно

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      Рейтинг: +72

      Selim Yavuz 8 июля 2015, 21:05

      Правильный выбор

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