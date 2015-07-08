Стерлинг не явился на сегодняшнюю тренировку "Ливерпуля"

Полузащитник английского "Ливерпуля" Рахим Стерлинг проигнорировал сегодняшнюю тренировку своей команды, сославшись на болезнь. О своем отказе ехать на занятие футболист сообщил по телефону. "Ливерпуль" на данный момент отсутствие своего ключевого игрока не комментирует.



Ранее стало известно, что Стерлинг по собственному желанию не поедет в турне "красных" по азиатскому континенту.



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