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    Стерлинг не явился на сегодняшнюю тренировку "Ливерпуля"

    Полузащитник английского "Ливерпуля" Рахим Стерлинг проигнорировал сегодняшнюю тренировку своей команды, сославшись на болезнь. О своем отказе ехать на занятие футболист сообщил по телефону. "Ливерпуль" на данный момент отсутствие своего ключевого игрока не комментирует.

    Ранее стало известно, что Стерлинг по собственному желанию не поедет в турне "красных" по азиатскому континенту.

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    Источник: Twitter

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    08.07.2015 14:40
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    Комментарии95
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      Рейтинг: +247

      KLINSI 9 июля 2015, 21:32

      Заносит паренька.

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 9 июля 2015, 07:14

      Выходки Стерлинга ничем не оправдать, продать его нужно скорее.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      красная ворона 8 июля 2015, 23:04

      я не понимаю почему он так оценивается? в принципе ничего такого особенного не показывает, тот же Джордон Айб по-моему ничем не хуже. по гол+пас Ингз его обходит. парень просто распиаренный не в меру

      1
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      Рейтинг: +114

      miggel 8 июля 2015, 22:26

      Похоже, Стерлинг превращается во второго Балотелли...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +148

      alexov222 8 июля 2015, 21:37

      борзота

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 8 июля 2015, 20:04

      Штраф и в дубль..,может поумнеет.

      2
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      Рейтинг: +577

      Виталик ManUtd Rus 8 июля 2015, 19:52

      Унижает ливерку бегунок ! )))

      0
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      Рейтинг: +404

      flirt 8 июля 2015, 19:03

      красавелла - плевок в лицо клубу.. так держать

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      Рейтинг: +632

      Летчик66 8 июля 2015, 18:51

      Вот оно разложение клуба. БРАВО РОДЖЕРС!!! Животина поганая, развалил клуб полностью!

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      Рейтинг: +577

      Виталик ManUtd Rus > Летчик66 8 июля 2015, 19:51

      это очень хорошо ! )))

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      Рейтинг: +16

      Bibras 8 июля 2015, 18:36

      Ну за это вообще у профи система штрафов. А вообще он наверное допрыгается...Карьеру так не делают вообще-то
      Он что из себя вообразил Месси или Ибру или Криштиану?

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