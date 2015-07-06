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    "Уотфорд" объявил о трансфере Капуэ

    Полузащитник "Тоттенхэма" Этьен Капуэ стал игроком "Уотфорда", новичка английской Премьер-лиги.

    26-летний француз подписал с клубом четырехлетний контракт. Сумма трансфера не разглашается, однако известно, что она стала рекордной в истории "Уотфорда".

    В минувшем сезоне Капу сыграл в 12 матчах, не отметившись результативными действиями.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    06.07.2015 15:36
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +85

      Он-моя жизнь 6 июля 2015, 17:47

      Эх,удачи ему

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +134

      cannongun 6 июля 2015, 17:16

      "В минувшем сезоне Капу сыграл в 12 матчах, не отметившись результативными действиями."
      как раз наоборот, в начальных играх сезона пару раз ключевым образом пофеерил, было. потом правда да, стух.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +134

      cannongun 6 июля 2015, 17:15

      а сумма трансфера 5,7 мультов фунтиков

      2
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      ...
      Рейтинг: +25

      BORCEL > cannongun 6 июля 2015, 22:01

      Guardian сообщил об 6,3 млн фунтов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +134

      cannongun 6 июля 2015, 17:14

      удачи Этьену и спасибо за все, что пытался сделать в шпорах.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 6 июля 2015, 17:04

      Жаль травмы не помогли его раскрыться в шпорах
      Удачи!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 6 июля 2015, 16:52

      Усиление для новичка АПЛ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1994

      Mоnоlo 6 июля 2015, 16:50


      Удачи! Надеюсь все у него получится!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      TY13R 6 июля 2015, 16:23

      прикольно...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +51

      cska_moscow239 6 июля 2015, 16:09

      вот здорово!!!!ажиотаж то какой будет!!!

      0
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      Рейтинг: +3960

      Leicester City 6 июля 2015, 16:03

      побег из курятника

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +397

      Твой Босс и Отец > Leicester City 6 июля 2015, 16:18

      Из твоего дома чтоли?
      Уахаххах

      4
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      Рейтинг: +3960

      Leicester City > Твой Босс и Отец 6 июля 2015, 16:27

      никитос сделай мне отсос

      0
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      Рейтинг: +193

      man_united red > Leicester City 6 июля 2015, 17:14

      видно по аве,ты уже месячных попробовал,ухахахахахахаха

      4
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      Рейтинг: +3960

      Leicester City > man_united red 6 июля 2015, 17:19

      иди в очко дцпшник

      0
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      Рейтинг: +193

      man_united red > Leicester City 6 июля 2015, 17:28

      форшматик,с тобой базарить в[кю],пшол вон,баба месячная

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