"Уотфорд" объявил о трансфере Капуэ

Полузащитник "Тоттенхэма" Этьен Капуэ стал игроком "Уотфорда", новичка английской Премьер-лиги.



26-летний француз подписал с клубом четырехлетний контракт. Сумма трансфера не разглашается, однако известно, что она стала рекордной в истории "Уотфорда".



В минувшем сезоне Капу сыграл в 12 матчах, не отметившись результативными действиями.



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