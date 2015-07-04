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    Тухель: "Боруссия" приняла радушно"

    Новый главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель рассказал, как его приняла команда.

    "Все оказались очень вежливыми, открытыми и устроили очень теплый прием мне и тренерскому штабу. Считаю, что я пережил именно те эмоции, которые испытывает человек на новом месте работы", - заявил специалист.

    Напомним, что Тухель пришел в "Боруссию" из "Майнца", равно как и бывший тренер Юрген Клопп.

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    Источник: Goal.com

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    04.07.2015 23:33
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +14

      Александр_Бадигин 5 июля 2015, 23:41

      Удачи новому тренеру!!!

      1
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      Рейтинг: +632

      Летчик66 5 июля 2015, 20:09

      Давай Томас, верим! У тебя все получится!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      hejabvb 5 июля 2015, 14:17

      Печаль, которая была после заявления Клоппа, ушла сразу как назначили официально Тухеля. В этого тренера я верю. Надеюсь давить на него не станут.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +662

      Triem 5 июля 2015, 11:52

      Дортмунд самый футбольный город! Надеюсь у Тухеля всё получится там!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +686

      старина 5 июля 2015, 10:51

      Дортмунд радушный город.Это точно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +533

      Levadia 5 июля 2015, 06:54

      Удачи на новом поприще!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 5 июля 2015, 06:42

      Тухелю успешной работы.

      1
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      Рейтинг: +121

      weinmar 5 июля 2015, 03:04

      Удачи Тухелю в Боруссии! Пусть вернет команду туда, где она должна быть

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      SpawN757 5 июля 2015, 00:12

      Жалко Клоппа,ну посмотрим что покажет новый тренер

      1
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      Рейтинг: +40

      peppery > SpawN757 5 июля 2015, 02:44

      Тухель в перспективе не хуже. И чего жаль-то, годик отдохнет, а потом в Ливерпуль.

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