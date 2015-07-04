"Ювентус" продлит контракт с Аллегри

По информации La Gazzetta dello Sport туринский "Ювентус" и главный тренер команды Массимилиано Аллегри до старта нового сезона продлят на год соглашение, рассчитанное до лета 2016 года. Зарплата Аллегри составит 2,5 миллиона евро за сезон с возможным увеличением до 3,7 миллиона евро с учетом всех бонусов.





Таким образом, наставник "Ювентуса" станет вторым самым высокооплачиваемым тренером итальянского чемпионата после Роберто Манчини ("Интер"), чья зарплата составляет 4 миллиона евро в год.







