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    "Ювентус" продлит контракт с Аллегри

    По информации La Gazzetta dello Sport туринский "Ювентус" и главный тренер команды Массимилиано Аллегри до старта нового сезона продлят на год соглашение, рассчитанное до лета 2016 года. Зарплата Аллегри составит 2,5 миллиона евро за сезон с возможным увеличением до 3,7 миллиона евро с учетом всех бонусов.


    Таким образом, наставник "Ювентуса" станет вторым самым высокооплачиваемым тренером итальянского чемпионата после Роберто Манчини ("Интер"), чья зарплата составляет 4 миллиона евро в год.


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2015 11:56
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +392

      juventus186 5 июля 2015, 03:56

      Заслужил, тут без споров даже...

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 16:49

      Ну-ну...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +356

      Hardwell 4 июля 2015, 15:44

      Честно говоря,при всём уважении за сделанную работу Аллегри,больше в этот вклад побед внёс "Антоха" Конте.Спасибо ему!
      А на месте руководства я бы подумал всё же над Анчелотти и Клоппом.Хотя Аллегри теперь надолго,как я понял.С другой стороны,его сильная черта-дисциплина в команде.
      Я видел видео с тренировками Ювентуса.И там такой момент был,когда какие то споры возникли...А Погба говорит на Аллегри: "Он-Босс,ему виднее" .

      4
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      Рейтинг: +77

      LOKO 4ever 4 июля 2015, 15:22

      2 млн получает Аллегри - Юве обладатель золотого дубля+финалист ЛЧ
      4 ляма у Манчини - Интер....просто Интер

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +356

      Hardwell > LOKO 4ever 4 июля 2015, 15:44

      Все тренеры там просто обтекают,смотря на своего соотечественника Капелло)))

      7
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      Рейтинг: +77

      LOKO 4ever > Hardwell 5 июля 2015, 18:12

      ну про Капелло-вообще другая история. Ему просто повезло,что на старость ему не придется горбатится...Ведь РФС делает состояние уже не ему,а его внукам

      0
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 4 июля 2015, 13:58

      Ожидаемо, интересно будет наблюдать за его работой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      Карпати1963 4 июля 2015, 13:50

      Класно

      1
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      Рейтинг: +86

      урфинДжо 4 июля 2015, 13:37

      посмотрим что будет дальше, алегри пришёл в уже готовую и сбитую конте команду...

      0
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      Рейтинг: +39

      Bom Bom 4 июля 2015, 13:26

      Хороший у нас физрук)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +662

      Triem 4 июля 2015, 13:02

      А вы тут говорите "физрук". Были бы кадры!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      Deuced 4 июля 2015, 12:42

      манчини норм так доит принтер

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