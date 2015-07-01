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    Бентеке отказал "Тоттенхэму"

    Форвард английской "Астон Виллы" Кристиан Бентеке отверг предложение лондонского "Тоттенхэма" о переходе в стан "шпор". Причина, как сообщается в том, что бельгиец не видит эту команду в числе претендентов на четверку АПЛ, а потому не хочет переходить в клуб, который не является грандом. Поговаривают, в конечном счете Бентеке все-таки сменит команду, а именно пополнит ряды "Ливерпуля".

    В предыдущей кампании нападающий провел 15 мячей в чужие ворота.

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    Источник: «Советский спорт»

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    01.07.2015 07:48
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 16:05

      "Шпоры" не хочет примерять...

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      Рейтинг: +111

      spartacus333 1 июля 2015, 20:06

      давай, только ливер в топ 4 еще лет десять входить будет. к тому времени бентеке закончит.

      0
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      Рейтинг: +18

      Tott_Hot 1 июля 2015, 19:55

      до слез...

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      Рейтинг: +223

      DXTK 1 июля 2015, 16:30

      Да он в Шпорах и не нужен, Адебайора губастого хватает, у команды есть Кейн этого хватит чтобы забивать и в 5 оказаться. Бентеке и Ливерпулю откажет будет ждать вызова со стороны большой 4 по итогам сезона, для МЮ вполне бы подошел, без всякой эронии говорю. Мог бы и в Челси на место Реми или Мойзеса, которго можно было бы уже продать в Сток. Если Бентеке хочет играть в гранде то тогда Остину место в Реале.

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      Рейтинг: +283

      nahan 1 июля 2015, 14:59

      Давай в Ливерпуль.

      0
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      Рейтинг: +488

      Чакир - UTD 1 июля 2015, 12:42

      Тоесть он видит ливер в топ-4?)
      Ахахахах ))) ему не кажется что томехэм и ливергемптон это обычные середняки ,которые могут претендовать на...6 место в АПЛ и кубок лиги))

      Если перейти куда-то ,то в Саунтгемптон

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      Рейтинг: +95

      bfd > Чакир - UTD 1 июля 2015, 13:18

      Ойойой, вы только гляньте, на 4ое место еле влезли, а гонору будто чемпионы)

      8
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      Рейтинг: +488

      Чакир - UTD > bfd 1 июля 2015, 14:03

      Вы даже 5 место упустили, проиграв 6-1 стоку))))

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      Рейтинг: +134

      cannongun > Чакир - UTD 1 июля 2015, 15:16

      побольше Моесов и Вангаль, придете к успеху.

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      Рейтинг: +488

      Чакир - UTD > cannongun 2 июля 2015, 00:13

      Один Ван Гаал лучше чем весь тренерский штаб тотемхэма за 5 лет!

      0
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      Рейтинг: +39

      Albatross 1 июля 2015, 12:13

      Ждет, когда Балотелли продадут.

      0
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      Рейтинг: +95

      bfd 1 июля 2015, 11:33

      Лучше бы он шёл в курятник

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      Рейтинг: +148

      alexov222 > bfd 1 июля 2015, 12:39

      Так идет

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      Рейтинг: +95

      bfd > alexov222 1 июля 2015, 16:10

      так написано же, что отказал

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      Рейтинг: +410

      nnbb199O 1 июля 2015, 11:24

      никто не хочет играть в курятнике )) логично однако...

      2
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      Рейтинг: +22

      aseneev 1 июля 2015, 11:22

      Не далеко ушел от Жиру, есть какое то сходство. Обе "карагачи"

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