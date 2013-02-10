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    Пьер-Андре Шурманн - статистика

    Тренер
    Имя Пьер-Андре
    Фамилия Шурманн
    Гражданство Швейцария
    Дата рождения 5 июля 1960
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Сьон 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    10.02.2013 Базель 3 : 0 Сьон
    16.02.2013 Сьон 1 : 0 Санкт-Галлен
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