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    Крэйг Левейн - статистика

    Тренер
    Имя Крэйг
    Фамилия Левейн
    Гражданство Шотландия
    Дата рождения 22 октября 1964
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Шотландия 4 0 2 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.09.2012 Шотландия 0 : 0 Сербия
    11.09.2012 Шотландия 1 : 1 Северная Македония
    12.10.2012 Уэльс 2 : 1 Шотландия
    16.10.2012 Бельгия 2 : 0 Шотландия
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